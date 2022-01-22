الثقافة بدلا من الطاقة الكهربائية

افتتاح دار الثقافة GES-2 في موسكو، وهي مساحة ثقافية جديدة في مبنى محطة كهرباء المدينة السابقة بالقرب من الكرملين.

بعد ان قام رجل الاعمال ليونيد ميخلسون عام 2014 بشراء المبنى من بلدية موسكو، تم إعادة بنائه من قبل المكتب المعماري للإيطاليّ الشهير رينزو بيانو، مؤلف مشروع مركز بامبيدو الثقافي في باريس. احد اهداف المشروع هو إعادة التفكير في نظام الإنتاج الفني وإنتاج المعرفة عن طريق الفن المعاصر.