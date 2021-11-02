رئيس معهد موسكو الإسلامي: بناء المدارس الدينية الإسلامية في عهد ستالين

كيف يجري تأهيل العلماء ورجال الدين والأئمة في روسيا؟ ما هي المؤسسات التي تتولى العملية التعليمية الدينية ولمن تتبع؟

كيف تغير التعليم الديني في روسيا منذ أربعينيات القرن الماضي وما هي إشكالياته وامتيازاته اليوم؟ ما هو الإسلام الذي يسعى إليه رجال الدين والمثقفون المسلمون في روسيا؟

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أبعاد مختلفة لهذا الموضوع تكشفها لكم حلقة جديدة من برنامج "أبعاد روسية" يحاور فيها أرتيوم كابشوك الأستاذ في أصول الدين د. ضمير محيي الدينوف، رئيس معهد موسكو الإسلامي والنائب الأول لرئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا.