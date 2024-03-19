الانتخابات الرئاسية: فوز ساحق لبوتين

ما هي عناوين المرحلة التي يدشنها الفوز الساحق لفلاديمير بوتين في انتخابات الرئاسة؟

لماذا سجَّلت الأقاليم الروسية الجديدة النسبة الأعلى للإقبال والتصويت في وقت تتعرض فيها مدنها للقصف الأوكراني؟ لماذا لا تعجب الانتخابات ونتائجها البعض في الغرب؟ قراءةٌ في مرحلة قادمة تعج بالفرص والتحديات تتأهب لها روسيا، وتفكيكٌ لنمطيات وخرافات يتحدث بها الإعلام الغربي في سياق الانتخابات الرئاسية وغيرها من المحاور تابعوها في حوار أرتيوم كابشوك مع السيناتور أندريه كليموف، رئيس لجنة حماية السيادة الوطنية ونائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد.

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