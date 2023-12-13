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نيوزميكر

الإفتاء المصرية.. وقف حرب إسرائيل بغزة أولوية

أخبار العالم

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ضيف حلقة نيوزميكر مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام.

أبرز تصريحات مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام لبرنامج نيوزميكر:

- التعاون كبير بين دار الإفتاء المصرية والإدارة الدينية لمسلمي روسيا بقيادة مفتي روسيا

- يجب على دول العالم التكاتف لإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة

- لا بد من الحوار لحل أزمة غزة

- نرفض تهجير سكان غزة إلى مصر

- الشعب الفلسطيني متمسك بالأرض ولا يقبل التهجير

- يجب أن يكون هناك حل عادل لإعادة الحقوق للفلسطينيين

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