الإفتاء المصرية.. وقف حرب إسرائيل بغزة أولوية
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ضيف حلقة نيوزميكر مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام.
أبرز تصريحات مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام لبرنامج نيوزميكر:
- التعاون كبير بين دار الإفتاء المصرية والإدارة الدينية لمسلمي روسيا بقيادة مفتي روسيا
- يجب على دول العالم التكاتف لإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة
- لا بد من الحوار لحل أزمة غزة
- نرفض تهجير سكان غزة إلى مصر
- الشعب الفلسطيني متمسك بالأرض ولا يقبل التهجير
- يجب أن يكون هناك حل عادل لإعادة الحقوق للفلسطينيين