الإعلام الغربي وحرب إسرائيل على غزة.. انحياز يقوض الحيادية

يستخدم الغرب والولايات المتحدة الدعاية الإعلامية للترويج لأفكار معينة للتأثير على الرأي العام ولا تقل تلك الدعاية أهمية عن آلة الحرب،

إلا أن الحرب على غزة نبهت إلى حالة التحيز الشديد الذي تمارسه الآلة الإعلامية الغربية ضد الفلسطينيين مما أفقد وسائل الإعلام الغربية المصداقية وأسقطها في بئر سحيق بسبب الاتهامات بفبركة أخبار وصور لتبرير الحرب ضد الفلسطينيين.

لمناقشة هذه الموضوع، معنا في الاستديو الصحافي ومخرج الأفلام الوثائقية دان كوهين