الأونروا تحذر..منع الوقود إعدام لفلسطينيي غزة

أعلن فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" أن 92 من موظفي الوكالة قتلوا في غزة

حتى اليوم الثالث والثلاثين من الحرب ، مكررا دعوته لوقف إطلاق النار..

وتقول الوكالة إن ثمانية وأربعين منشأة من منشآتها في غزة قد تعرضت لأضرار جزئية أوكلية جراء القصف، وأن 150 من مقراتها تضم أكثر ست مئة ألف لاجىء.. وأنها قد تضطر الى وقف عملياتها الإنسانية نظرا لإنعدام الوقود..

وفي السياق اتهمت حركةُ حماس وكالة الأنروا بالتواطىء مع السياسيات الإسرائيلية الهادفة الى تهجير السكان المدنيين من شمال القطاع، عبر سحب موظفيها وتعليق خدماتها بالمناطق الشمالية منذ بداية الحرب تماشيا مع السياسات الإسرائيلية.. و للإطلاع أكثر حول عمل وكالة الأنروا والظروف الميدانية والإنسانية في قطاع غزة نستضيف في برنامج نيوزميكر الناطق الرسمي باسم الأونروا كاظم أبو خلف..