استهداف السعودية..هل يقبل الحوثي عرض واشنطن؟

ضمن مقاربتها الجديدة للأزمة اليمنية جددت وزارة الخارجية الأمريكية دعوتها لجماعة أنصار الله لوقف هجماتهم على الأراضي السعودية والانخراط في العملية السياسية لإنهاء الصراع،

دعوة واشنطن أرفقت هذه المرة بتحرك حازم اتجاه الحوثيين تضمن فرض عقوبات على مسؤولين من قادة الجماعة يتهمهم بيان الخارجية بإطالة الحرب وتعميق الأزمة الانسانية..

رد الحوثيين على التحرك الأمريكي جاء من خلال طائرة مسيرة مفخخة أطلقت في اتجاه المناطق الجنوبية للسعودية، أكد التحالف العربي رصدها وتدميرها..

فما هي دلالات العقوبات الأمريكية الجديدة على قيادات أنصار الله؟ وما رسائل الحوثيين من وراء المضي في استهداف السعودية في ظل بروز فرص لإحياء العملية السياسية؟

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