احتدام الأزمة بين لبنان والسعودية.. هل يهيمن حزب الله؟

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب إن لبنان مصر على علاقات جيدة مع السعودية وأن الازمة الحالية يمكن تجاوزها من خلال الحوار..

وأعتبر أن السعودية تملي شروطا مستحيلة من خلال مطالبة الحكومة بالحد من دور حزب الله في لبنان وهي قضية اقليمية تتجاوز قدرة لبنان... وأضاف في حوار مع رويترز إن السعودييين لم يجروا أي اتصالات مع الحكومة التي تشكلت حديثا حتى قبل الخلاف الدبلوماسي الأخير. وقال إن مبادرة الوساطة القطرية هي الأمل الوحيد المطروح على الطاولة حتى الان..

يأتي ذلك بينما يجري رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي جهودا دبلوماسية حثيثة في غلاسكو لحللة الأزمة مع السعودية ودول خليجية وضمان دعم اقتصادي للبنان وسياسي للحكومة الجديدة.

أما وزير الإعلام جورج قرداحي، فقال أنه ليس متمسكا لا بمنصب ولا بوظيفة ولكنه ينتظر عودة رئيس الحكومة من قمة غلاسكو لوضع جميع الاوراق على الطاولة..

فهل تحل الأزمة بإبعاد قرداحي أم أن المطلوب إبعاد حزب الله؟

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