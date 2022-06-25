إيران والغرب.. فرص نجاح مفاوضات فيينا

عبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل عن الحاجة الماسة الى استئناف المحادثات النووية التي توقفت في مارس الماضي، معتبرا العودة الى الاتفاق النووي ضرورية للعالم بأسره ولاسيما من أجل تفعيل التعاون مع إيران في مجالات عديدة من بينها النفط والغاز.. وقال خلال زيارة لطهران إن إدارة بايدن تسعى للتوصل الى اتفاق لأسباب مختلفة .. وأن هناك قرارات يجب اتخاذها في واشنطن وطهران..

وزير الخارجية الإيراني عبر عن استعداد بلاده لاستئناف المحادثات وطالب بحصول إيران على امتيازاتها الاقتصادية كاملة داعيا واشنطن للتعامل بواقعية في مفاوضات فيينا.. فهل هناك جديد يدعو للتفاؤل في مفاوضات العودة للاتفاق النووي ؟ وماهي القرارات الصعبة التي لم تتخذ بعد؟

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