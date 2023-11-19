إيران تحذر.. أسوأ الخيارات تنتظر إسرائيل في غزة

ضيف حلقة نيوزميكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني.

أبرز تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني لبرنامج نيوزميكر:

- واشنطن أرسلت لطهران وبعض الأطراف الإقليمية رسالة بأنها لا تتطلع إلى توسيع نطاق الحرب

- لم يتحقق شيء من أهداف الکيان الإسرائيلي في حربه والصواريخ لا تزال تطلق من غزة

- الكيان الإسرائيلي لم يحقق سوى الخسائر الكثيرة في المجال العسكري وقد قتل عدد كبير من ضباطه وجنوده

- حقيقة إعلان الولايات المتحدة أنها لا تسعى إلى توسيع الحرب يتعارض مع سلوكها العملي

- نشهد ردود أفعال محاور المقاومة فحزب الله يتخذ إجراءات ضد الکيان الإسرائيلي وكذلك أنصار الله في اليمن والمقاومة العراقية

- وصلت تيارات المقاومة إلى مستوى من الاستقلالية في القرار والتنفيذ، فهي تقرر وتصمم وتنفذ وفق مصالحها وشعبها ووطنها

- لم تصل المقاومة بعد إلى المستوى الذي تشعر فيه بضرورة دخول أطراف أخرى في حرب عسكرية ضد إسرائيل

- لم يكن لنا أي دور مباشر في عملية طوفان الأقصى والقرار کان فلسطينيا محضا وتنفيذه أيضا كان فلسطينيا خالصا

- من المؤسف جدا أن الإدارة الأمريكية تنفق كل هيبتها السياسية والعسكرية على دعم إسرائيل

- واشنطن تقوم بعمل من شأنه أن يسبب وينشر الكراهية الشعبية تجاهها ويعرض مصالحها في المنطقة للخطر

- إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية وتستخدم أسلحة محظورة دوليا وتنتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ

- غزة أرض فلسطينية والکيان الإسرائيلي نظام غير شرعي ومغتصب للأراضيوليس لنظام له أي حقوق في الأراضي المحتلة

- الدول الإسلامية لديها خيارات مؤثرة إذا استخدمتها فإن الکيان الإسرائيلي سيتعرض بالتأكيد للضغوط ووقف الحرب

- حظر الدول الإسلامية تصدير النفط إلى إسرائيل وقطع العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري معها سيكون مفيدا جدا

-إسرائيل تنوي الآن القضاء على بقية الشعب في غزة من خلال الحصار الكامل والشامل على القطاع