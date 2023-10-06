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إسقاط مسيرة تركية في سوريا.. هل هو تحذير أمريكي لأنقرة؟

أخبار العالم العربي

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ترفع أنقرة راية الحرب في الشمال السوري بكل تقاطعاته وتعقيداته في احتمالات لشن عمليات برية ضد أهداف حزب العمال الكردستاني مدعومة بفصائل سورية متحالفة معها

والسوابق ثلاثُ عمليات مشابهة في العمق السوري في حين تختلف هذه المرة بتركيز القصف المدفعي واستخدام المسيرات وإطلاق عملية أمنية في الداخل التركي..
فهل تركيا قادرة على عملية برية بالنظر لوجود القوات الأمريكية التي أسقطت مسيرة تركية رآه البعض تحذيرا ناريا بالاقتراب من المصالح الامريكية؟
وما هي خيارات الأكراد بخضم مجموعة من التقاطعات السورية الإيرانية الأمريكية التركية؟
وهل العملية العسكرية تعني أن أنقرة لا ولم تستجب لمطالب دمشق بالانسحاب من الشمال السوري وهو ما يعني نهاية أو تأجيل التطبيع معها.

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