إسرائيل تهدد فصائل غزة.. إعمار دون سلاح؟

انتهت الحرب العسكرية وبدأت مواجهة من نوع آخر. مواجهة المباحثات وفرض الشروط على ساحة التفاوض.

إسرائيل تقول على لسان وزير خارجيتها غابي أشكنازي انها لن تسمح بالمضي قدما في إعادة إعمار غزة دون ايجاد حل لعودة مدنيين اثنين ورفات جنديين محتجزين لدى حماس وأكثر من ذلك عدم السماح للحركةبإعادة بناء قدراتها العسكرية على حساب تأهيل القطاع.. في المقابل حماس تصر حتى الآن على فصل مفاوضات الأسرى عن أي مناقشات تتعلق بهدنة محتملة طويلة الأمد أو إعادة إعمار القطاع وطبعا رفض مطلق على الحديث عن سلاح الفصائل.. جولات التفاوض والمحادثات والتي تجري برعاية واشراف مصريين أوعز بها الريئس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المخابرات العامة تحت عنوان كبير وهو: مناقشة تثبيت وقف دائم لإطلاق النار وآخر التطورات على الجبهة الفلسطينية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو..

نسأل أكثر اليوم عن صفحة ما بعد الحرب... ما المتوقع؟ ماذا عن شروط الفصائل وماذا تريد تل ابيب وكيف يمكن للقاهرة ان تضغط؟

Your browser does not support audio tag.