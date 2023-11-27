إسرائيل بين غزة والضفة.. خيارات الهدنة والحرب

نحو خمسين يومًا من الحرب المتواصلة على قطاع غزة لم تفت في عضد حركة حماس إذ ظهر مقاتلو كتائب القسام في ساحة فلسطين بقلب مدينة غزة لتسليم الدفعة الثالثة من الأسرى

في مشهد استعراض للقوة بمنطقة شهدت قتالًا ضاريًا بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي الحركة قبل عدة أيام.

فما هي رسائل حماس لتل أبيب؟ هل الجيش الإسرائيلي قادر على التوغل في جنوب قطاع غزة؟ وكيف ستتعامل إسرائيل مع الصداع المزمن الذي بات يشكله لها مسلحو الفصائل في مدن الضفة الغربية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها نستضيف في هذه الحلقة من برنامج نيوز ميكر المنسق السابق لعمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية اللواء احتياط إيتان دانغوت

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