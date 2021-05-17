أسلحة أمريكية لإسرائيل.. ماذا عن الهدنة بغزة؟

رفضت الولايات المتحدة للمرة الثالثة في سبعة أيام أن يتبنى مجلس الأمن الدولي بيانا حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين يدعو الى وقف أعمال العنف وحماية المدنيين وخصوصا الاطفال..

تزامن ذلك مع كشف وسائل إعلام أمريكية موافقة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على بيع أسلحة وصواريخ دقيقة لإسرائيل بنحو سبعمئة وأربعين مليون دولار، وذلك رغم تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.. وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن قال إن واشنطن تعمل بكثافة وراء الكواليس لوقف حدة العنف بين الفلسطينيين والاسرائيليين وشدد على حماية المدنيين وخصوصا الاطفال..

فكيف يمكن فهم الموقف الامريكي مما يجري بين الفلسطينيين وإسرائيل؟

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