أزمة أوكرانيا.. أسلحة الغرب تهدد أمن العالم

يثير تدفق الأسلحة الأميركية غير المسبوق إلى أوكرانيا القلق في الأوساط الامريكية والدولية من تهريبها أو وقوعها بأيدي مسلحين آخرين أو جماعات إرهابية، دون الجيش الأوكراني،

وفقا لما نقلته صحيفة واشنطن بوست.. وتتزايد المخاوف مع اقتراب توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن، في الأيام المقبلة، على حزمةِ مساعدات أمنية بقيمة أربعين مليار دولار، تشمل صواريخ وقذائفَ مدفعية وطائراتٍ مسيرة إلى أوكرانيا التي تحولت في السنواتِ الماضية الى واحدة من أكبر الاسواق السوداء للأسحلة عبر العالم خاصة مع وجود مقاتلين من دول مختلفة ينخرطون في الصراع الأوكراني ، وتردي الحالة الاقتصادية والامنية التي تدفع اكثر نحو هذا النوع من النشاط..

وزير الدفاع الأمريكي قال إنه من المستحيل متابعةُ مسار الأسلحة بعد دخولها المجال الأوكراني نظرًا لغياب وجود أمريكي على الأرض ، كما يرى الخبراء انه لايوجود ضمانات كافية حول عدم حصول أطراف ثالثة مجهولة على الاسلحة الامريكية .

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