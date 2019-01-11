الحوثيون ضربوا وروسيا تعالج

"الحوثيون ضربوا العرض"، عنوان مقال ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول إصابة عدد من الضباط الكبار في قصف الحوثيين للعرض العسكري في اليمن، ودور روسي في التسوية.

وجاء في المقال: هاجمت حركة أنصار الله الحوثية قاعدة "العند" العسكرية في جنوب اليمن بمحافظة لحج، على بعد 60 كم شمالي عدن بطائرة من دون طيار محشوة بالمتفجرات. وقع الهجوم على القاعدة خلال استعراض عسكري مخصص لبدء العام الدراسي الجديد للطلاب. حضر الحفل كبار الضباط العسكريين والمحافظ... وفقا للبيانات الرسمية، هناك رتب عسكرية رفيعة المستوى بين الجرحى.

أدى الهجوم على القاعدة العسكرية إلى عودة الحديث عن مساعدة إيران لحركة أنصار الله. ذكر الحوثيون أنهم استخدموا في الهجوم طائرة مسيرة جديدة من طرازQasef-2K. في العام 2018، نشرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة تقريرا حول اليمن يفيد بأن "الطائرة الحوثية المسيرة قاصف-1 "مماثلة تقريبا في التصميم والحجم والقدرات لـ Ababil-T الإيرانية".

واتهمت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات العربية المتحدة مرارا ايران بتزويد الحوثيين بالتقنيات والمكونات اللازمة لتصنيع الطائرات من دون طيار والصواريخ البالستية، وفي التأثير عموما في وقوف "أنصار الله" ضد التحالف العربي. فيما تعتقد موسكو أن الحديث عن تأثير طهران في الصراع اليمني مبالغ فيه. ومع ذلك، فإن هذا الموضوع موجود دائمًا على أجندة المفاوضات بين الدبلوماسيين الروس وزملائهم اليمنيين. فعلى وجه الخصوص، نوقش الأمر، الخميس، خلال اجتماع في موسكو، بين مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين الأنصاري، وسيرغي فيرشينين وميخائيل بوغدانوف، نائبي وزير الخارجية الروسي...

في الاتجاه اليمني، على عكس المسار السوري، ليس لدى روسيا أي خلاف مع الأمم المتحدة، فهي تدعم بالكامل جهود المبعوث الخاص، بما في ذلك توسيع وجود المنظمة الدولية في اليمن.

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