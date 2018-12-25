روسيا، ساعديني: نجل القذافي يلجأ إلى بوتين

تحت العنوان أعلاه، كتب قسم "السياسة" في "غازيتا رو" مقالا حول طلب سيف الإسلام القذافي المساعدة من بوتين.

وجاء في المقال: ناشد سيف الإسلام القذافي، ابن الزعيم الليبي معمر القذافي (تم قتله في العام 2011)، السلطات الروسية لدعم طموحاته الرئاسية في ليبيا. وقال أحد مصادر Bloomberg إن السلطات الروسية أجرت بالفعل محادثات مع نجل القذافي. ومع ذلك، وفقا للوكالة، فإن روسيا لم تقرر بعد من ستدعم في الحملة الرئاسية الليبية.

تجدر الإشارة إلى أن ممثلي سيف الإسلام قالوا، في مارس، إن نجل الزعيم السابق للبلاد سيرشح نفسه للرئاسة. وجرى الحديث في وقت سابق عن أن سيف الإسلام القذافي يخطط للتفاوض مع جميع أطراف الصراع في ليبيا لضمان الأمن والاستقرار في البلاد.

سيف الإسلام... اكتسب شهرة في عهد والده. وقد اجتذبت صورته كمصلح تلقى تعليمه في أوروبا الصحفيين الغربيين الذين رأوا فيه خليفة للحاكم الليبي.

يعتقد الخبراء المطلعون على الوضع في ليبيا بأن القذافي الابن لا يجدر به الرهان على دعم روسيا الأكيد. ففي وقت سابق، في مقابلة مع "غازيتا رو"، أشار رئيس فريق الاتصال الروسي حول التسوية الداخلية الليبية بوزارة الخارجية الروسية، ليف دينغوف، إلى أن "موقفنا (روسيا) ليس بعيدًا بالقدر نفسه، إنما قريب بالدرجة نفسها من جميع أطراف النزاع".

فموسكو على اتصالات وثيقة مع شخصية ليبية مهمة أخرى، هو الجنرال خليفة حفتر الذي زار موسكو في ديسمبر من هذا العام واستقبله وزير الدفاع سيرغي شويغو.

شاركت روسيا مؤخرًا في مؤتمر الأمم المتحدة حول التسوية الليبية في باليرمو، والذي حضره ممثلون عن 30 دولة. إنما نتائج هذا المؤتمر بقيت تحت علامة استفهام. فعلى الرغم من أن معظم المشاركين رأوا فيه نجاحا، إلا أن بعض الوفود غادرته احتجاجا..

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