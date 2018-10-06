"عملاء سريون في الولايات المتحدة: يخشون الصين أكثر من روسيا"، عنوان مقال إيفان جوكوفسكي، في "غازيتا رو"، حول حديث بينس عن تهديدات الصين للولايات المتحدة، وخطرها الحقيقي.

وجاء في المقال: يرى مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، أن "تدخل" روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية "يضمحل على خلفية تصرفات الصين". ووفقا له، فإن الصين تتدخل بالفعل في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في العام 2018. بكين "حشدت عملاء سريين"، وتحاول استمالة رجال الأعمال الأمريكيين والناس العاديين إلى جانبها.

في وقت سابق، كتبت مجلة السياسة الخارجية، محيلة إلى مصادر في إدارة الرئيس دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة بصدد اتهام الصين باستخدام احتكار موارد معينة "لتقويض مجمع الدفاع الأمريكي".

وتؤكد "رويترز"، بدورها، هذه المعلومات بنشر أقوال لشخصية رفيعة المستوى في إدارة ترامب لم تفصح عن اسمه، جاء فيها أن "تدخل الصين في الشؤون الداخلية الأمريكية قد وصل إلى مستوى غير مقبول".

ووفقًا لرئيس مركز دراسات الصين الاقتصادية والاجتماعية بمعهد دراسات الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أندريه أوستروفسكي، فإن بكين تمثل بالفعل تهديدًا للولايات المتحدة، ولم تنشأ مخاوف البنتاغون من فراغ. وأضاف: "هناك عدد غير قليل من المشاكل في العلاقات الصينية الأمريكية. فعلى الرغم من حجم التجارة الخارجية الكبير، هناك كثير من التناقضات في الحقل السياسي. هنا، يمكن الحديث عن مشكلة الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، والمشكلة في شبه الجزيرة الكورية، وما إلى ذلك. إذا نظرنا إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ ككل اليوم، فسوف نرى أن جميع مشكلاتها مرتبطة إلى حد كبير بمحاولات أمريكا دخولها".

كما أشار أوستروفسكي إلى واقع انتشار القوات المسلحة الأمريكية في كوريا الجنوبية، وعلى جزر اليابان والفلبين. وبالنسبة للصين، فإن هذا الوضع يشكل تهديدًا، ينبغي التعامل معه.

تجدر الإشارة إلى أن هناك الآن حربا تجارية حقيقية بين الصين والولايات المتحدة. يلجأ الطرفان إلى مجموعة متنوعة من الحواجز التجارية والرسوم. فخلال جولتين من هذه الحرب، بلغت الحواجز الجمركية على الواردات 250 مليار دولار. وأخيرا، توقفت إمدادات النفط إلى الصين من الولايات المتحدة تماما...

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة