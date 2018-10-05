يدعون بوتين من جديد للمساعدة

"يدعون موسكو من جديد للمساعدة"، عنوان مقال غيفورغ ميرزايان، في "إكسبرت أونلاين"، حول طلب صربيا المساعدة من روسيا لحماية حقوق صرب كوسوفو.

وجاء في المقال: في الثاني من أكتوبر، زار الرئيس الصربي، الكسندر فوتشيش، موسكو. جاء ليطلب من بوتين المساعدة في كوسوفو.

من الواضح أن صربيا بمفردها لا تستطيع الدفاع عن حقوق صرب كوسوفو. فالرئيس الصربي يتوخى المساعدة من الدولة العظمى الوحيدة المعنية بمصير السكان الأرثوذكس في الكيان غير المعترف به.

إذا تأملنا الموقف بشكل متأنٍ، نرى التالي: يحتاج فوتشيش إلى دعم روسيا، ليس على المدى البعيد، إنما لتحقيق أهدافه على المدى القصير. لا يدعو الرئيس الصربي روسيا لحماية الصرب من كوسوفو، إنما لـ "بيع" هذه الأراضي بمساعدة "الروس" بشكل مربح.

ولا يخفى على أحد أن مسألة كوسوفو لم تعد بالنسبة له (وكذلك لجزء كبير من النخبة الصربية) مقدسة. تضع بروكسل شرط الاعتراف بكوسوفو لقبول بلغراد في الاتحاد الأوروبي. لذا، فإن فوتشيش، الآن يريد الوصول إلى نوع من التسوية مع الألبان من أجل تحلية الاعتراف بكوسوفو في عيون المجتمع الصربي.

وهكذا، فـ بلغراد وبريشتينا بصدد عقد صفقة لتصحيح الحدود - إعادة أراضي صربيا المأهولة بالألبان إلى كوسوفو، والمناطق التي يسكنها الصرب في الجمهورية غير المعترف بها إلى صربيا- إلا أنّ هذا الاتفاق البراغماتي تعرّض إلى نقد شديد من جانب العديد من الأطراف وتعطّل. والآن، كما قال فوتشيش، فـ"بغض النظر عن تطلعاتنا للتوصل إلى حل وسط، والحفاظ على السلام والاستقرار، فإننا بعيدون جدا عن أي قرار بشأن قضية كوسوفو وميتوهيا".

ولا تستطيع بلغراد مقاربة هذا القرار لأن بريشتينا تدرك أن القوة تقف إلى جانبها. لذلك، تقوم سلطات كوسوفو بلي ذراع الصرب وتلوّح بأعلامها في المناطق المتنازع عليها. وهكذا، يحتاج فوتشيش إلى روسيا لاستعراض أن صربيا لديها أيضا قوة تقف وراءها. فوتشيش، بحاجة أيضا إلى أوروبا، التي لا تريد مزيدا من التعقيدات، للضغط على بريشتينا والمساهمة في صفقة كوسوفو التي تحتاجها صربيا: تبادل الأراضي وحماية حقوق الصرب في الجيوب المركزية للمنطقة... بعد ذلك... سيطلب من موسكو مغادرة الإقليم. بلا مكافآت، ولا أمجاد، إنما بالمجان. فهل نحتاج إلى ذلك؟

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