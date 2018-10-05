عشرات القتلى: الولايات المتحدة تجري اختبارات على البشر في جورجيا

تحت العنوان أعلاه، كتب رفائيل فخرالدينوف، في "غازيتا رو"، حول إعلان وزارة الدفاع الروسية عن مقتل 73 إنسانا في جورجيا السوفيتية السابقة في تجارب أجرتها أمريكا عليهم.

وجاء في المقال: يجري المختبر الأمريكي لدراسة البكتريا في لوغار بالقرب من تبليسي تجارب على بشر مات خلالها أكثر من 70 شخصا. ذلك ما تحدثت عنه وزارة الدفاع الروسية استنادا إلى تحقيق أجراه وزير الأمن الأسبق في الحكومة الجورجية، إيغور غيورغادزه. كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الولايات المتحدة طورت طائرات من دون طيار لتنفيذ هجمات عن بعد باستخدام أسلحة بيولوجية.

في وقت سابق، تحدث سكرتير مجلس الأمن الروسي، المدير السابق لجهاز الأمن الفدرالي، نيقولاي باتروشيف، عن خطر المختبرات العسكرية الأمريكية المنتشرة في بلدان رابطة الدول المستقلة. وأشار إلى أن عدد مختبرات إنتاج الأسلحة البيولوجية التي تديرها واشنطن بشكل عام قد ازداد 20 مرة.

تبدي الولايات المتحدة اهتماما استثنائيا، منذ سنوات، بجمع البيانات اللازمة لتطوير أسلحة بيولوجية غير تلامسية، حسبما نقلته وكالة الأنباء الوطنية عن أستاذ العلوم التاريخية ألكسندر كوبيشكين. فوفقا له "كثفت الولايات المتحدة نشاطها في جورجيا، وتُجرى تجارب بيولوجية في مختبرات لوغار، حيث يتم أخذ أعضاء البشر. فالأمريكيون يجمعون مواد حيوية روسية من أجل أبحاثهم في مجال الأسلحة البيولوجية غير التلامسية. منذ عدة عقود، تجري الولايات المتحدة الأمريكية تجارب معقدة للغاية للحصول على مواد جديدة".

وفي الصدد، قال الخبير العسكري، العضو السابق في لجنة الأسلحة البيولوجية التابعة للأمم المتحدة، إيغور نيكولين، إن الولايات المتحدة، تعمل على إنتاج أسلحة بيولوجية ضد روسيا. وأضاف: "جورجيا هي الأقرب جغرافيا إلى روسيا، تتاخم مباشرة منطقة كراسنودار. يقع المختبر على بعد 60-70 كم فقط من حدودنا. فمن أراضي جورجيا، من السهل جداً رمي عوامل بيولوجية مختلفة على أراضي العدو المحتمل، أي روسيا، كما لا يزال المحللون الأمريكيون يعتبرونها"..

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