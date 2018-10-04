ميركل تصارع ترامب

"غازكم غير منافس"، عنوان مقال آنّا كوروليوفا، في "إكسبرت أونلاين"، حول حرص ألمانيا على الغاز الروسي رغم المزاحمة والضغوط الأمريكية.

وجاء في المقال: نشرت وزارة الخارجية الألمانية مقالة "التنوع يجعلك مستقلا" عن سياسة الطاقة عند الحكومة الألمانية. ووفقا لـ"تاس"، نقلا عن نص المقال، قال ممثلو وزارة الخارجية الألمانية إن شحنات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى ألمانيا ليست تنافسية. وفي الوقت نفسه، ليس هناك تبعية، كما يزعم ترامب، لإمدادات الطاقة من موسكو.

وفي الصدد، تحدث مدير مجموعة Veta للخبرة، دميتري جارسكي، للصحيفة عن توافر جميع الشروط في البلاد لاستقبال الغاز الطبيعي والغاز المسال، والشرط الوحيد أن لا يكون السعر مرتفعا...

وأضاف جارسكي أن الاتحاد الأوروبي خلال تفاوضه مع الولايات المتحدة على هدنة في الحرب التجارية، وعد بشراء الغاز الأمريكي المسال، ولم يكذب في ذلك. إلا أن الولايات المتحدة، ربما لم تأخذ في عين الاعتبار أنها لا تستطيع خفض سعر غازها المسال بشكل مصطنع، لأن ذلك سيعني نقله إلى أوروبا مقابل لا شيء. وبالنظر إلى السعر المرتفع لمثل هذا الغاز، فإن أوروبا لا تحتاج إلى شرائه. وهكذا، تحصل ألمانيا على تأمين معين ضد الاتهامات الموجهة ضدها بأنها لا تشتري الغاز الطبيعي المسال الأمريكي لمصلحة الغاز الروسي.

ومن جهته، قال خبير المركز المالي الدولي، فلاديمير روجانوفسكي: " ليس هناك أي سياسة في هذه المسألة، حيث أن تسليم الغاز المسال بشكل منتظم عبر المحيط الأطلسي (فكرة) طوباوية".

وأضاف أن ترامب يستطيع بالطبع استخدام تكتيكاته الخاصة، لكن من المشكوك فيه أن تمضي ألمانيا، مثلها مثل كندا، إلى خفض مردودية الأعمال العالية الاستهلاك للطاقة لديها. فذلك، بالنسبة إلى أنغيلا ميركل، سيعني الهزيمة السياسية والاستقالة – وهذا أمر أكثر أهمية من الصراع مع ترامب"...

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