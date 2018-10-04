في تجاهل للعقوبات: صواريخ روسيا وفرقاطاتها إلى الهند

"الصراع على مكان تحت العقوبات"، عنوان مقال سيرغي ستروكان، في "كوميرسانت"، حول خروج علاقات الدفاع والطاقة النووية بين الهند وروسيا من تحت الوصاية الأمريكية.

وجاء في المقال: يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم 4 أكتوبر، إلى الهند في زيارة تستغرق يومين، حيث سيجتمع مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي. ووفقا لمصادر كوميرسانت، سيتم توقيع حوالي عشر اتفاقيات وعقود في نهاية القمة، بما في ذلك شراء أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز S-400 وفرقاطات المشروع 11356، بالإضافة إلى "خريطة طريق" للتعاون بشأن الذرة السلمية، والتي تتضمن بناء مفاعلات جديدة في الهند ومرافق في دول ثالثة. وغالبية الوزراء الرئيسيين في الكتلة الاقتصادية للحكومة سينضمون إلى الوفد الروسي...

وقد قال السفير الهندي في موسكو، بالا فينكاتش فارما، لـ" كوميرسانت"، في الإجابة عن سؤال حول كيفية تأثير حرب العقوبات الجارية بين روسيا والولايات المتحدة على العلاقات بين موسكو ودلهي: "يظهر التاريخ أن الهند وروسيا تتجهان صوب بعضهما البعض، عندما تنشأ أوضاع دولية صعبة، من أجل تعميق التعاون الثنائي بينهما. وستكون القمة القادمة مثالاً على هذا النهج".

ووصف رئيس البعثة الدبلوماسية الهندية مستوى الاتصالات الشخصية بين فلاديمير بوتين وناريندرا مودي بأنه "غير مسبوق"، مشيرًا إلى أن قائدي البلدين التقيا مرتين هذا العام.

كما أن محاوري "كوميرسانت" في دلهي مقتنعون بأن كلا من منتدى الأعمال القادم في دلهي وزيارة الرئيس الروسي ككل سوف يصبحان أكبر حدث دولي من هذا النوع بعد فرض عقوبات جديدة ضد روسيا من قبل وزارة الخارجية الأمريكية في أغسطس من هذا العام. في الوقت نفسه، أوضح كلا الجانبين أن تهديد واشنطن بفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو في نوفمبر لن يشكل عقبة أمام التعاون الروسي-الهندي، بما في ذلك في مسألة الأمن الحساسة للغاية. ووفقا لمعلومات كوميرسانت، فبعد زيارة فلاديمير بوتين، وقبل نهاية هذا العام، سوف يقوم سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف بزيارة عمل إلى الهند.

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