خبير روسي: حزب الله أكثر إخلاصا من تل أبيب

"حماس واعدة أكثر من تل أبيب"، عنوان مقال فيكتور كوزوفكرف، في "فوينيه أوبزرينيه" حول خيار تعزيز علاقات موسكو مع حركة حماس وحزب الله، ردا على تسبب إسرائيل في إسقاط إيل 20 الروسية.

وجاء في المقال: بعد المأساة الأخيرة في سماء سوريا، عندما حشرت الطائرات الإسرائيلية طائرتنا العسكرية إيل 20 في مرمى نيران الدفاعات الجوية السورية، باتت مسألة كيف يمكن لروسيا أن ترد على استفزاز إسرائيل أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

إذا استثنينا الرد العسكري، فعندئذ يبقى لدينا خياران أو ثلاثة: قطع العلاقات الدبلوماسية، ولنكن صادقين فلن تتأثر تل أبيب من ذلك؛ توريد الأسلحة إلى سوريا وإيران، وقد أُعلن عنه جزئيا؛ وتعزيز العلاقات مع الدوائر السياسية الفلسطينية، التي لا يطيقونها في إسرائيل.

أولاً، يبدو أن خيار الاعتراف (بغض النظر عن إسرائيل) بالحكم الذاتي الفلسطيني دولة مستقلة أمر مشكوك فيه. للأسف، هذا سيف ذو حدين، فردّاً على ذلك، يمكننا أن نحصل على اعتراف إسرائيل باستقلال الشيشان، أو أسوأ من ذلك، بتتارستان. إن روسيا، التي بالنسبة لها قضية الأقاليم أكثر حساسية من إسرائيل، لا تحتاج إلى أي توترات على هذه الجبهة.

وهكذا، ففي الواقع، بالإضافة إلى توفير قائمة محدودة جدا من الأسلحة لسوريا وإيران، لدينا فقط خيار تكثيف العلاقات مع المنظمات الفلسطينية السياسية المناهضة لإسرائيل..

هناك فرق كبير في تقييم هذه المنظمات بين الغرب وروسيا. ففي الغرب وإسرائيل، تعد جميعها تقريباً، إلى جانب منظمة التحرير الفلسطينية نفسها، منظمات إرهابية. أما روسيا، فأكثر حذراً في تقديراتها، ولا تعتبرها كذلك.

تنطلق روسيا من أن المنظمات ذات التمثيل السياسي (منظمة التحرير الفلسطينية أو حزب الله في لبنان) تمثل مصالح جزء من شعبها. والحوار معها ممكن، على الأقل، إلى أن تقوم بهجمات إرهابية مقصودة ضد المدنيين.

بشكل عام، لا بد من ملاحظة أن روسيا أكثر تدقيقا في مسألة تصنيف منظمة ما على أنها إرهابية. وبالتالي، لديها مجال للمناورة.

فما العمل؟ بما أن إسرائيل لا تريد أن تكون حليفتنا في الحرب ضد الإرهاب، فسوف يتعين علينا البحث عن آخرين. وكما تبين التجربة، فإن خصوم إسرائيل، ولا سيما حزب الله، حلفاء أوفياء ومخلصون.

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