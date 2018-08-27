الضربة الكبرى.. أسلحة حاسمة بحوزة الجيش السوري في طريقها إلى إدلب

تستعد قوات الجيش السوري للقيام بعملية عسكرية كبيرة في إدلب، حيث تقوم بنقل مجموعة حاسمة من الأسلحة الروسية تتضمن معدات هندسية، ولا سيما معدات MTU-20 المخصصة لنقل الدبابات.

وحسبما تورد "روسيسكايا غازيتا" استخدم الجيش السوري هذه المعدات المرعبة بشكل جماعي خلال عملية في فبراير من هذا العام في الغوطة الشرقية، حيث تم حفر شبكة كاملة من القنوات والخنادق المملوءة بالماء من قبل الإرهابيين، ولكن القوات السورية نجحت في المهمة بفضل المعدات الروسية.

وتتواجد معدات MTU-20 أو الجسور المتحركة ضمن قوات الجيش السوري، بسبب الطبيعة الجغرافية للمنطقة حيث تتواجد شبكة من قنوات الري في إدلب، وهذا يمكن أن يخلق صعوبات لمرور أسلحة الجيش السوري.

كما ظهرت ضمن المعدات مجموعة من المدافع ذاتية التحرك، ومجموعة من الدبابات المتنوعة مثل دبابات تي – 72، حيث ظهرت أيضا مدرعات "بي إم بي" البرمائية.

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