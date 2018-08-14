هل تفهم طهران تلميحات تل أبيب

تحت العنوان أعلاه، كتب زاخار غيلمان، في "نيزافيسيمويه فوينييه أوبزرينيه"، حول علاقات تل أبيب المتنامية مع أعداء إيران، وتمثيل نتنياهو لدول (سنية) في محادثاته مع بوتين.

وجاء في المقال: كما تؤكد وسائل الإعلام العربية، فإن نتنياهو، في محادثاته الأخيرة مع فلاديمير بوتين، لم يتحدث فقط باسمه، إنما ونيابة عن عدد من الدول السنية، وخاصةً المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب. فالعلاقات بين السعوديين والملكيات العربية، من جهة، وإيران، من ناحية أخرى، على صفيح ساخن منذ وقت طويل. فقد قطعت الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في أوائل يناير 2016. ثم حذت حذوها البحرين والسودان. فيما اقتصرت الإمارات على خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي. وقامت الرباط مرة أخرى بقطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، في 2 مايو 2018، متهمة الأخيرة بدعم حزب جبهة البوليساريو من خلال "حزب الله"...

وفي الصدد، قالت المستعربة الإسرائيلية، العاملة في جامعة مئير بار إيلان في رمات غان (جزء من "تل أبيب الكبرى")، دينا ليسنيانسكايا: "فيما كانت إسرائيل سابقا، وفقا للإعلام العربي، تعد "ورمًا سرطانيًا" من شأنه أن يؤدي إلى تدمير الشرق الأوسط، تحول الجميع الآن إلى الصراع بين السنة والشيعة. في الواقع.. بدأ العالم العربي ينظر إلى إسرائيل بطريقة مختلفة تماماً، كدولة براغماتية، أصبحت جزءاً من الحلف السني".

إيران، في وضع حساس جدا بسبب استمرار الضغط الاقتصادي. ما يقلل من إمكانية تقديمها المساعدة العسكرية لأتباعها وخصوصا "حزب الله". ومع ذلك، تتمكن طهران من توتير منافسيها العرب، وخصوصا السعودية، في النضال من أجل الهيمنة الإقليمية. تتفوق طهران في استخدام الميليشيات وأساليب زعزعة الاستقرار، بما في ذلك التخويف والإرهاب. أما مع الإسرائيليين، فلا تمر حركات إيران هذه. فطائرات الجيش الإسرائيلي هاجمت مرارا وسوف تهاجم المنشآت الإيرانية التي تهدد أمن إسرائيل في سوريا.

لكن هذه الغارات ليست حربًا شاملة بعد، بل هي تلميحات - شفافة وبدرجات متفاوتة من الدقة - للإيرانيين إلى إمكانات مختلفة تمامًا لدى جيش الدفاع الإسرائيلي في حال التهديد المباشر لوجود الدولة. فهل يفهمون هذه التلميحات في طهران؟

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