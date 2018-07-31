تحت عنوان "انسوا "السيل الشمالي-2": روسيا أعدت مفاجأة كبرى للولايات المتحدة"، كتبت آنّا كوروليوفا، في "إكسبرت أونلاين"، حول حرب الغاز التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد روسيا.

وجاء في المقال: بعد محادثاته مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتحاد الأوروبي وافق على زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.

وحينها، أفلت ترامب عبارة، هي، وفقا للشريك الإداري لمجموعة الخبرة Veta، ايليا جارسكي، الأكثر إثارة للاهتمام وإثارة للجدل في الوقت نفسه. قال ترامب: "لدينا وفرة من هذا الغاز الطبيعي المسال".. هذه العبارة خدعة صافية. فالآن، يقوم مصنع Sabine Passالكبير وحده بتوريد الغاز المسال إلى السوق الخارجية، بطاقة 14 مليون طن فقط. وفي العام الماضي وحده، تم الترخيص لـ 14 شركة، بطاقة إجمالية قدرها 153 مليون طن للتصدير. ولكن، لم يتم حتى الآن البدء في بناء معظم هذه المصانع.

ووفقا لجارسكي، ريثما يتم تشغيل خطوط الإنتاج الجديدة للغاز الطبيعي المسال، سينمو في ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى الطلب على الغاز. كما أن استثمارات الولايات المتحدة في البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال يجب أن تسترجع النفقات، وينبغي أن يتم ذلك عبر تصدير الوقود إلى الأسواق الأجنبية. وفي حين أن الغاز الطبيعي المسال المرتفع الثمن يصل إلى آسيا دون أي مشاكل، في ظل غياب البدائل، فإن الأمر في أوروبا مختلف، حيث خطوط النفط والغاز من البلدان المجاورة ممدودة منذ أكثر من نصف قرن.

الغاز الطبيعي المسال، مع الأخذ في الاعتبار تكلفة التسييل والنقل والخدمات اللوجستية وإعادة التحويل، أكثر تكلفة بـ 1.5 مرة من غاز الأنابيب، ولن يتغير شيء مع مرور الوقت. فهو ببساطة لا يمكن أن يكون أرخص من حيث المبدأ. أوروبا، بحاجة إلى الغاز الرخيص، لأن الغاز المرتفع الثمن طريق مباشر لزيادة التضخم، وإبطاء النمو الاقتصادي، والحد من القدرة التنافسية للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

ولكي تكون المنتجات الأوروبية قادرة على منافسة نظيرتها الآسيوية والأمريكية، تحتاج أوروبا إلى مورد مستقر للطاقة الرخيصة. وللأسف، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع بعد لعب هذا الدور. ويتساءل جارسكي: هل ستزيد الولايات المتحدة وجودها في السوق الأوروبية؟ نعم، سوف تفعل. هل ستستطيع إزاحة "غازبروم"؟ لا، فرص ذلك ضئيلة.

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