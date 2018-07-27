خبير تركي: أمريكا تخسر أنقرة

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا إكسبرت" لقاء مع أستاذ العلوم السياسية في جامعة العلوم الاجتماعية بأنقرة، رسول ياتشين، حول تأثير صفقة إس 400 على العلاقات التركية الأمريكية.

وجاء على لسان ياتشين، في الإجابة عن سؤال: ماذا تستطيعون القول عن علاقات تركيا والولايات المتحدة؟

ثقة أنقرة بالولايات المتحدة اليوم، أقل مما كانت عليه من عدة سنوات. تركيا، عازمة على شراء منظومة إس 400 وموجة استياء الولايات المتحدة من تركيا على هذه الخلفية لم تهدأ بعد. من الواضح للعيان أن هذا سينعكس على العلاقات التركية الأمريكية.

لماذا اختارت تركيا إس 400 على الرغم من تهديدات الولايات المتحدة؟

قبل اللجوء إلى روسيا بشأن إس 400، اتصلت أنقرة عدة مرات مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (مثل فرنسا وإيطاليا)، لإنشاء نظام دفاع صاروخي، ولكن، كما قال الرئيس أردوغان "تركيا فشلت في الحصول على دعم من حلف شمال الأطلسي في مسألة اقتناء نظام دفاع صاروخي". لذلك ، فقدت تركيا الثقة في حلفائها، وعززت عدم ثقتها بالولايات المتحدة. أنقرة، وجدت بشكل مستقل نظام دفاع صاروخيا خارج حلف شمال الأطلسي. لقد وجدت فرصة أفضل، وقررت شراء المنظومة الروسية إس 400. ويعتقدون في الولايات المتحدة أن شراء تركيا المنظومة الروسية وتوثيق التعاون العسكري الروسي التركي ضد مصالح الولايات المتحدة.

وفي الوقت الذي تخوض فيه الولايات المتحدة صراعا جيواستراتيجيا عالميا وإقليميا مع الصين وروسيا وإيران، فإن حليفتها في الحرب الباردة، تركيا، تتقارب مع موسكو. هذا يقلق الولايات المتحدة، وفي واشنطن يثيرون قضية أن الولايات تخسر أنقرة.

في الجوهر، الوثيقة التي أقرها مجلس الشيوخ الأمريكي، والتي تنص على رفض تسليم أنقرة إف 35، في حال شرائها إس 400 الروسية، استهدفت التقارب بين روسيا وتركيا.

أقامت تركيا علاقات استراتيجية مع روسيا في مجال الدفاع والطاقة تلبية لمصالحها الوطنية. لذلك، لا أعتقد أن تركيا ستتخلى عن هذه العلاقات الاستراتيجية وخطط شراء إس 400.

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