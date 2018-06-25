الولايات المتحدة رأت نفسها القوة العظمى الوحيدة ففقدت صوابها!

تحت العنوان أعلاه، نشرت "كومسومولسكايا برافدا"، لقاء مع مدير مركز المصالح العالمية، الباحث السياسي الأمريكي الشهير نيكولاي زلوبين، حول نزعة الهيمنة الأمريكية في العالم.

أجرى اللقاء أندريه بارانوف ويلينا أفونينا، على موجة إذاعة "كومسومولسكايا برافدا"، وجاء فيه، على لسان نيكولاي زلوبين:

بنى ترامب منذ البداية حملته الانتخابية بأكملها على أساس أنه ليس أوباما. لكن في الوقت نفسه، يجب فهم أن الرئيس في الولايات المتحدة لا يلعب دورا كبيرا جدا في تطوير السياسة الخارجية.

يمكن للرئيس إجراء عملية حفظ سلام أو عملية بوليسية مرة واحدة في الخارج دون إذن من الكونغرس. لكن المشرعين لديهم كل السيطرة على الشؤون المالية. لا يملك سيد البيت الأبيض المال اللازم لاتخاذ إجراءات سياسية خارجية جدية...

الآن، تتغير مصالح البلدان بشكل أسرع بكثير مما كنا نتخيله في الآونة الأخيرة. هل هناك حاجة إلى تمويل أهداف لحظية؟ أدعو السياسيين إلى التخلي عن الاتفاقيات طويلة الأجل. فهي غير قابلة للتحقيق اليوم.

ولماذا؟

النظام، الذي أُسس على نتائج الحرب العالمية الثانية، يحتضر. أحد الأركان الأساسية لهذا النظام العالمي كانت الأمم المتحدة. في رأيي، انهارت من حيث الجوهر، ومجلس الأمن في المقام الأول.

ولكن، هذا يعني أننا ننزلق إلى الفوضى.

بعد الحرب العالمية الثانية، تجنبنا الفوضى، لأنه تم تحديد المنتصرين والمهزومين. لكن الحرب الباردة انتهت من دون اتفاقات واضحة. في مثل هذه الظروف، يكون التفاوض على الأمور طويلة الأجل بلا معنى. كما تعلمون، بعد نهاية الحرب الباردة، بقيت الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة، ففقدت صوابها. أي احتكار هو طريق إلى الخطأ. فالاحتكار يمكن أن يدمر (إمكانية) ظهور منافس ند، يطرح تحديات.

انتم لا تريدون التحدث بندية مع روسيا؟

لا، ما لم يكن في القضايا النووية.

أعتقد أن علاقاتنا دراماتيكية للغاية، بسبب حقيقة أن الاقتصاد، خلافا للروابط الأمريكية الصينية، غير مهم عمليًا. لا يوجد سوى سياسة عارية..

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