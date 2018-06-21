ترامب غفر لأنقرة خطيئتها الروسية

كتبت سفيتلانا غومزيكوفا، في "سفوبودنايا بريسا"، حول قرار البنتاغون تزويد تركيا بطائرتي إف-35 رغم حظر الكونغرس، وما إذا كان سيجري تسليم الطائرات الـ98 المتبقية من الصفقة.

وجاء في المقال: سيسلم البنتاغون تركيا مقاتلات من طراز F-35 رغم معارضة الكونغرس. يجري حفل تسليم أول اثنتين من الطائرات "غير المرئية"، اليوم الخميس 21 يونيو، في مدينة فورد وورث بولاية تكساس...

فما الذي جعل البنتاغون يمضي ضد موقف المشرعين الأمريكيين؟

أجاب الخبير العسكري، المحرر في مجلة "ترسانة الوطن"، أليكسي ليونكوف، عن سؤال "سفوبودنايا بريسا" بالقول:

يقف خلف البنتاغون، بطبيعة الحال، المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، الذي يضغط في هذا النوع من الصفقات ويحصل على مكاسب كبيرة. نرى هنا تناقضاً معيناً حيث تصادمت المصالح السياسية والعسكرية والاقتصادية على مستوى الكونغرس ووزارة الدفاع.

وهاتان الطائرتان اللتان سيسلمهما الأمريكيون للأتراك، إذا جاز التعبير، "أهون الشرور"، الذي تمكن البنتاغون من تحقيقه، بحيث لم يغل الكونغرس كثيراً. الأكثر إثارة للاهتمام، مصير الطائرات الـ 98 الأخرى، التي تنتظرها أنقرة.

أما مدير معهد الدراسات الاستراتيجية والتنبؤات في جامعة صداقة الشعوب، دميتري يغورتشينكوف، فقال للصحيفة:

القول بأن أردوغان قد هزم الأمريكيين تماما، ما زال سابقا لأوانه. ولكنه في هذه المسألة تحديدا، غلب شركاءه.

ولتقييم التوقعات، دعونا ننظر أولاً إلى ردة فعل المؤسسة السياسية الأمريكية، الكونغرس، تحديدا. هل سيكون هناك أي تصريحات ومحاولات صاخبة لنسف هذه الصفقة ... إذا لم يكن كذلك، يعني أنهم اتفقوا. ومن هنا، يمكننا أن نتوقع تنفيذًا متتاليا لجميع الاتفاقيات الأخرى مع تركيا.

إذا استمر الكونغرس في حشر العصا في العجلة، فهذا يعني أن البنتاغون وترامب يحاولان الوفاء بوعودهما بلا اعتبار لرأي المشرعين. ترامب، من حيث المبدأ، يميل إلى ذلك. فحتى تلك الإجراءات التي تقوم بها الولايات المتحدة الآن في سوريا، تتعارض إلى حد كبير مع الخط السياسي العام للكونغرس..

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