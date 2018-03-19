المغادرة أم البقاء: يدفعون الجنود الأمريكيين لمغادرة تركيا

تحت العنوان أعلاه، جاء مقال أماليا زاتاري، في "غازيتا رو"، عن النظر في تقليص الوجود الأمريكي في قاعدة "إنجرليك" التركية.

وجاء في المقال: خفضت القوات المسلحة الأمريكية بشكل كبير عدد طلعاتها القتالية من قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا، وتبحث إمكانية خفض عدد الأفراد المنتشرين هناك بشكل مستمر. جاء ذلك في صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين أمريكيين. ووفقا للصحيفة، فإن ذلك يرجع إلى تدهور العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

فيما يصر المسؤولون الأمريكيون على أن الولايات المتحدة لا تزال تنوي التعاون مع تركيا كحليف في الناتو وأن واشنطن لا تعتزم تقليص قواتها في البلاد.

ووفقا لمصادر وول ستريت جورنال، لم تُدخل تركيا أي قيود رسمية جديدة على استخدام القاعدة. ومع ذلك، يشير الجيش الأمريكي إلى أن العمل بات "صعبا" في إنجرليك.

وفي الصدد، نقلت "غازيتا رو" عن سيميون باغداساروف، مدير معهد دراسة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، قوله للصحيفة، إن ممثلي الولايات المتحدة يتحدثون منذ أكثر من عام عن إمكانية مغادرة قاعدة إنجرليك، وأضاف: " من الصعب بالنسبة لي القول ما إذا كانوا سيغادرون هذه المرة أم لا. ولكن، جرى الحديث عن إنشاء قاعدة لهذا الغرض في مدينة الطبقة السورية (في محافظة الرقة، على ضفة نهر الفرات). هناك، على سبيل المثال، يوسعون المطار الآن، ربما ليصبح قاعدة أمريكية كبيرة. هذا لا يمكن استبعاده".

فيما يرى رئيس البرامج السياسية بمركز دراسة تركيا المعاصرة، يوري مافاشيف، أن الأمريكيين لن يغادروا إنجرليك، فيقول: "أعتقد أنه سيكون من المهم الحفاظ عليها، بالنسبة للأميركيين. لذلك، سوف يرغبون في مواصلة بعض التعاون العسكري التقني مع أنقرة. تركيا بالنسبة لهم بلد ذو أهمية جيوسياسية". ويلاحظ مافاشيف أن العلاقة بين تركيا والولايات المتحدة ليست تعاونا بالمعنى التقليدي للكلمة إنما هي "لعبة تعاون".

ويضيف: "إنها لعبة. تعود لعبة التعاون هذه إلى تولي حزب أردوغان "العدالة والتنمية" الحكم في تركيا. حزبه، على وجه الخصوص، صوت ضد العملية في العراق، وأدان أعمال الولايات المتحدة".

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