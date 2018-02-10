هل تقاتل القبائل العربية في منبج مع تركيا أم ضدها؟

"الولايات المتحدة وتركيا تقتربان في سوريا إلى مسافة خطرة"، عنوان مقال إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا" عن تخطيط أنقرة لعملية عسكرية جديدة في سوريا متحدية لواشنطن.

وجاء في المقال: تركيا تهدد بشن عملية في منبج السورية، حيث تتركز التشكيلات الكردية. أدلى بهذه التصريحات نائب رئيس وزراء تركيا فكري إيشيق، وقال: "يشكل العرب 95٪ من سكان منبج. نقل السيطرة على هذه المنطقة الى ارهابيين يعملون تحت ستار ما يسمى ب "قوات سوريا الديمقراطية" غير مقبول".

وأشار إيشيق إلى أن القيادة الأمريكية وعدت بسحب قوات سوريا الديمقراطية من منبج. وأضاف: "اذا لم يفعل الأميركيون ذلك، فإن تركيا ستضطر إلى اتخاذ خطوات، انطلاقا من متطلبات الأمن القومي. وآمل أن يسود الحس السليم في الولايات المتحدة وأن لا يواجهوا تركيا في المنطقة".

وفى الوقت نفسه فإن الخدمة الصحفية للرئيس التركي تقول إن أنقرة تبذل كل ما في وسعها لاستعادة العلاقات مع واشنطن، حليفتها في الناتو.

ويضيف المقال أن عملية تركيا المحتملة في منبج تنطوي على مخاطر. وينقل، في الصدد، قول رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط بمعهد التنمية المبتكرة، الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية، أنطون مارداسوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا" :"من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى التصعيد، على الرغم من أن مثل هذا القرار، في الواقع، يتيح لتركيا تقييد القوات الكردية وحتى العربية التي يمكن نشرها كتعزيزات في عفرين عبر الأراضي الحكومية، بمعارك... إضافة إلى أنها ستكون خطوة منطقية بالنسبة لتركيا بمعنى تشكيل منطقة عازلة قرب الحدود التركية".

وأشار مارداسوف إلى أن منبج تقع حاليا تحت إشراف مجلس يتكون من قبائل عربية محلية. وقال: "إن أردوغان إذا بدأ هجوما، فسيكون رسميا في حالة حرب معها.. والسؤال، ما هو الموقف الذي سيتخذه العرب أنفسهم. فعملية عفرين شهدت حالات انتقال تشكيلات عربية من الجيش السوري الحر، كانت تساند قوات سوريا الديمقراطية، إلى جانب القوات التركية. وفي منبج، مثل هذه الخطوة ممكنة، على الرغم من أن العملية في مرحلتها الأولى سوف تقحم التشكيلات العربية في الصراع".

ويذكّر ضيف الصحيفة بأن القوات الأمريكية لا تزال موجودة في منبج. فيقول: "بالنسبة للولايات المتحدة، سيشكل سحب قواتها ضربة قوية لصورتها، وخاصة على خلفية عفرين.. وسوف ينظر الأكراد إلى ذلك على أنه خيانة وفقدان الدعم الموثوق. فالأميركيون يطرحون قوات سوريا الديمقراطية كهيكل يمكن من خلاله محاربة ليس فقط داعش، إنما والنفوذ الإيراني، وإجبار دمشق على حلول سياسية وسط".