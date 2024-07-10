أعلن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي ميتا يوم الثلاثاء أنه سيحظر الإشارات المهينة أو التهديدية إلى الصهاينة في الحالات التي يتم فيها استخدام المصطلح للإشارة إلى اليهود أو الإسرائيليين بدلا من مؤيدي الحركة لإقامة نظام سياسي يهودي.

ويعني التغيير أن المنشورات على فيسبوك وإنستغرام ستتم الآن إزالتها إذا قرر المشرفون أنها تستخدم "صورا نمطية معادية للسامية، أو تهدد بأنواع أخرى من الأذى من خلال التخويف أو العنف الموجه ضد اليهود أو الإسرائيليين تحت ستار مهاجمة الصهاينة".

بموجب سياسة خطاب الكراهية في Meta، لا يُسمح للمستخدمين بمهاجمة الأشخاص على أساس خصائص مثل العرق والانتماء العرقي والانتماء الديني والإعاقة والهوية الجنسية. وتحظر القواعد الحالية بالفعل استخدام كلمة "صهيوني" للإشارة إلى اليهود أو الإسرائيليين في حالتين محددتين بشكل ضيق، بما في ذلك "حيث يتم مقارنة الصهاينة بالجرذان". وقالت ميتا إن هذه القواعد لم تأخذ في الاعتبار النطاق الواسع من الطرق التي يستخدم بها الأشخاص هذا المصطلح.

وقال رونالد لاودر، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي: إن قرار ميتا هو تقدم مطلوب في معركتنا المستمرة ضد معاداة السامية والكراهية عبر الإنترنت. ومن خلال الاعتراف ومعالجة سوء استخدام مصطلح "الصهيوني"، تتخذ ميتا موقفا جريئا ضد أولئك الذين يسعون إلى إخفاء كراهيتهم لليهود.

وأشادت ديبورا ليبستادت، مبعوثة معاداة السامية في إدارة بايدن، بهذه الخطوة باعتبارها "خطوة مهمة في التخفيف من الانتشار المتفشي لمعاداة السامية عبر الإنترنت". كما أنها تعترف بالاستخدام المثير للقلق والواسع النطاق لمصطلح "الصهاينة" كغطاء للتعبير عن كراهية اليهود بشكل عام.

وفي بيان صحفي، قالت CyberWell إنها زودت شركة Meta ببيانات توضح الاستخدام الواسع النطاق لكلمة "الصهيونية" كناية عن اليهود والإسرائيليين، مضيفة أنها ستتابع مدى نجاح الشركة في تطبيق سياستها الجديدة.

وقالت ميتا إنها لا تزال تدرس كيفية معالجة سياساتها للحالات التي يشير فيها المستخدمون إلى الصهاينة كمجرمين. وقالت إنه في بعض السياقات، يمكن أن يكون استخدام "الصهاينة" و"المجرمين" دلالة على تصرفات الحكومة أو الجيش وقد يمثل خطابا مشروعا فيما يتعلق بجرائم الحرب.

وتنتظر Meta مدخلات من مجلس الرقابة الخاص بها، وهي الهيئة المستقلة المكلفة بمراجعة قرارات إدارة المحتوى الخاصة بالشركة وتقديم توصيات السياسة.

وقال متحدث باسم مجلس الرقابة لوكالة التلغراف اليهودية أن توجيهاته بشأن هذه المسألة ستكون جاهزة في سبتمبر.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل