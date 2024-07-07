رفض زيلينسكي التسليم بأن القوات الأوكرانية وصلت إلى طريق مسدود في ساحة المعركة. ففي مقابلة مع وكالة بلومبرغ، أشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية أصبحت الآن في وضع أفضل من حيث القوة البشرية عما كانت عليه قبل بضعة أشهر، و"مسألة الهجوم الجديد هي مسألة تسليح الألوية".

ووفقًا للمحلل السياسي الأوكراني أليكسي نيتشايف، على الرغم من حديث زيلينسكي الأخير عن السلام، تقوم القوات المسلحة الأوكرانية، في الواقع، بحفظ أنظمة الدفاع الجوي بشكل ملحوظ، في انتظار الإمدادات بالطيران الغربي، وتشديد التعبئة؛ وبأقصى ما في وسعها، تستعد لمعركة أخرى، إلى "هجوم مضاد"، وهو ما وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية والأجنبية بـ "محاولة لتحسين موقف أوكرانيا التفاوضي".

وأضاف نيتشايف: "يواصل زيلينسكي التعبئة، لذلك يقول إن هناك ما يكفي من القوى البشرية. لكن بالنسبة لهجوم جديد، نحتاج أيضًا إلى المعدات والذخيرة، التي تفتقر إليها القوات المسلحة الأوكرانية. ومن ناحية أخرى، يريد زيلينسكي البقاء في السلطة. وإذا لم يشن هجوماً قبل نوفمبر، فسيفقد الغرب اهتمامه به".

وأشار نيتشايف إلى أنه كان من المتوقع تحقيق نتائج ملحوظة من الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا العام الماضي، بما في ذلك "الدخول إلى شبه جزيرة القرم"، كما كتب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية آنذاك فاليري زالوجني. و"اليوم لا أحد يصدق تأكيدات زيلينسكي بأن "الهجوم المضاد" سيكون ناجحًا".