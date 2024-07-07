مباشر

الطلبات الأخيرة

    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 04:55 GMT

    كيف سيكون هجوم القوات المسلحة الأوكرانية المضاد الجديد؟

    حول أهم محاور الهجوم الأوكراني المضاد الذي يجري الاستعداد له، كتبت أولغا إيسايتشينكو، في "فزغلياد":

    كيف سيكون هجوم القوات المسلحة الأوكرانية المضاد الجديد؟
    RT

    رفض زيلينسكي التسليم بأن القوات الأوكرانية وصلت إلى طريق مسدود في ساحة المعركة. ففي مقابلة مع وكالة بلومبرغ، أشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية أصبحت الآن في وضع أفضل من حيث القوة البشرية عما كانت عليه قبل بضعة أشهر، و"مسألة الهجوم الجديد هي مسألة تسليح الألوية".

    ووفقًا للمحلل السياسي الأوكراني أليكسي نيتشايف، على الرغم من حديث زيلينسكي الأخير عن السلام، تقوم القوات المسلحة الأوكرانية، في الواقع، بحفظ أنظمة الدفاع الجوي بشكل ملحوظ، في انتظار الإمدادات بالطيران الغربي، وتشديد التعبئة؛ وبأقصى ما في وسعها، تستعد لمعركة أخرى، إلى "هجوم مضاد"، وهو ما وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية والأجنبية بـ "محاولة لتحسين موقف أوكرانيا التفاوضي".

     وأضاف نيتشايف: "يواصل زيلينسكي التعبئة، لذلك يقول إن هناك ما يكفي من القوى البشرية. لكن بالنسبة لهجوم جديد، نحتاج أيضًا إلى المعدات والذخيرة، التي تفتقر إليها القوات المسلحة الأوكرانية. ومن ناحية أخرى، يريد زيلينسكي البقاء في السلطة. وإذا لم يشن هجوماً قبل نوفمبر، فسيفقد الغرب اهتمامه به".

    وأشار نيتشايف إلى أنه كان من المتوقع تحقيق نتائج ملحوظة من الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا العام الماضي، بما في ذلك "الدخول إلى شبه جزيرة القرم"، كما كتب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية آنذاك فاليري زالوجني. و"اليوم لا أحد يصدق تأكيدات زيلينسكي بأن "الهجوم المضاد" سيكون ناجحًا".

     

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    عمرو موسى: هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل أراضي فلسطين وسياسة تل أبيب عنصرية ولن نقبل بها

    أخبار العالم

    لابيد يؤكد عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض الحروب الطويلة ويكشف نقطة ضعفه

    أخبار العالم

    مدير الاستخبارات الأمريكية يتوجه إلى قطر للمشاركة في المفاوضات بشأن غزة

    أخبار العالم

    إعلام أوكراني: كييف مستعدة لنقل مقترحات سلام إلى روسيا عبر وسطاء

    أخبار العالم

    بايدن: لن أنسحب من الحملة الانتخابية إلا إذا نزل الله من السماء وأبلغني بعكس ذلك

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري: دوي صافرات الإنذار في مستوطنات عدة شمال إسرائيل وسماع دوي انفجارات في صفد (فيديو)

    أخبار العالم

    السفير الأمريكي لدى اليابان يعرب عن أسفه لجريمتي اغتصاب ارتكبها جنديان أمريكيان في اوكيناوا

    أخبار العالم

    الصورة العامة لستارمر تخفي "حقيقته".. ملحد وزوجته "يهودية" ويتخلى عن وعوده ببساطة

    أخبار العالم

    رئيس الوزراء السلوفاكي يدعم مبادرة أوربان للسلام في أوكرانيا

    أخبار العالم

    لافروف: حملة الانتخابات الأمريكية مشهد محزن

    أخبار العالم

    صحيفة ألمانية: تم التخطيط لتفجير خطوط أنابيب السيل الشمالي قبل 10 سنوات