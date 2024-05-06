أول مئة جندي فرنسي من الفيلق الأجنبي وصلوا في أوكرانيا. حول خطوة فرنسا الخطيرة، كتب إيفان تشوبروف، في "أرغومينتي إي فاكتي":

وصل حوالي 100 جندي من الفيلق الأجنبي الفرنسي إلى أوكرانيا. ذكر ذلك المساعد السابق لنائب وزير الدفاع الأميركي ستيفن بريان، في مقال له بصحيفة آسيا تايمز.

وفقًا لبريان، أرسلت فرنسا جنود الفيلق لدعم اللواء الميكانيكي المنفصل رقم 54 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في سلافيانسك. وتضم المجموعة الأولى نحو 100 جندي، من أصل 1500 تقرر إرسالهم إلى أوكرانيا.

وتؤكد المادة المنشورة أن جنود الفيلق أجانب، لكن يقودهم ضباط فرنسيون. "ستتمركز هذه الوحدة مباشرة في منطقة القتال، وهي مُعدّة لمساعدة الأوكرانيين على وقف الهجوم الروسي في دونباس. وقال بريان: "أول 100 جندي هم من رجال المدفعية والاستطلاع".

وفي الصدد، قال الخبير العسكري المقدم، أوليغ إيفانيكوف، لـ"أرغومينتي إي فاكتي" إن نشر قوات الفيلق الأجنبي يعد عدوانًا من جانب فرنسا. ومع ذلك، لا ينبغي المبالغة في تقدير قوة الفيلق. وأضاف: "حقيقة وجود الفيلق على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية معروفة. رجال المدفعية الروس يمارسون عملهم في تلك المربعات التي قد ينشرونهم فيها. لكن الفيلق الفرنسي ليس لديه خبرة في مثل العمليات القتالية المكثفة التي تجري حاليًا بالقرب من سلافيانسك. ولذلك، يمكن استخلاص استنتاجين: إما أنهم، ببساطة، سيتخلون عن مواقعهم ويهربون؛ أو سيغادرون في أكياس بلاستيكية أو صناديق زنك إلى المقابر الفرنسية".

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