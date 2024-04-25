حول قائمة سوداء بأسماء الشركات الأميركية التي يمكن مصادرة أصولها في روسيا، كتبت مرغريتا رازغوليايفا، في "أرغومينتي إي فاكتي":

أصبح معلومًا أن مجلس النواب بالبرلمان الأميركي صوت بالموافقة على مصادرة الأصول الروسية لمصلحة أوكرانيا. وسينظر مجلس الشيوخ في هذه القضية قريبًا، ومن ثم ينتظر توقيع الرئيس جو بايدن. ومع ذلك، فإن الأميركيين يحتفلون بالنصر قبل الأوان، فمن بين جميع الأصول الروسية المجمدة التي يبلغ مجموعها 280 مليار دولار، هناك 5 مليارات دولار فقط موجودة في الولايات المتحدة. بينما الشركات الأميركية، على العكس من ذلك، تحصل على أرباح كبيرة جدًا في روسيا، وقد تم بالفعل النظر في مصادرتها على أعلى مستويات السلطة، ردا على الإجراء الأميركي، بحسب الخبيرة الاقتصادية، عضو مجلس وزارة التعليم والعلوم في روسيا إينا ليتفينينكو.

وقالت لـ"ارغومينتي إي فاكتي: "لم تكن هناك سابقة من هذا القبيل منذ الحرب العالمية الثانية، وهذا سيمنح روسيا حالًا حرية التصرف بالأصول الأميركية. وبالعودة إلى العام 2023، صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف بأن لدينا قائمة بالأصول التي يمكن مصادرتها من الأجانب ردًا على أفعالهم. وهنا ستخسر الولايات المتحدة أكثر من ذلك بكثير. فلا تزال عشرات الشركات الأميركية موجودة على الأراضي الروسية، وإذا كان لدى الولايات المتحدة حوالي 5 مليارات دولار من أصولنا، فلديها عشرات المليارات على أراضينا. أصول شركة بيبسيكو وحدها في روسيا، أكثر من 10 مليارات دولار.

ولذلك، ترى لتفينينكو أن بيان مجلس النواب الأميركي ليس أكثر من خطوة شعبوية. فهو "غير ملزم للرئيس، ومن غير المرجح أن يأخذ بايدن بمثل هذه التوصية. يريد البيت الأبيض، ببساطة، استعراض أن الولايات المتحدة لا تزال تسيطر على منظومة القوى السياسية العالمية، وإظهار عظمة الدولار وإمكانية سيطرة السلطات الأميركية على الوضع في أوكرانيا".

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