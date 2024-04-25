الجيش الأمريكي لا يستطيع مواجهة الطائرات دون طيار

تتخوف قوات الولايات المتحدة من مواجهة هجمات الطائرات دون طيار التي تحلق على علو منخفض. فماذا يجب على الولايات المتحدة أن تفعل؟ جاك ريد و روجر ويكر – واشنطن بوست

تشكل أنظمة الطائرات غير المأهولة هذه تحديات متعددة؛ حيث تداخلت مع مسارات الطيران التجارية وعبرت حدودنا الجنوبية دون منازع. وقد تم التعرف على معظمها وهي تحلق فوق القواعد العسكرية والمنشآت النووية، مثل قاعدة لانجلي الجوية في فرجينيا، وقاعدة وايتمان الجوية في ميسوري، ونطاقات اختبارنا في غرب الولايات المتحدة.

ويواجه أفراد الخدمة المنتشرين في الخارج تهديدات متزايدة من هذه الأنظمة أيضًا. وقد فقد الجنود الأمريكيون الثلاثة الذين تم استهدافهم في هجوم بالأردن في شهر يناير الماضي حياتهم بسبب طائرة إيرانية صغيرة دون طيار. لقد أصبحت هذه الأنظمة مشكلة أمنية كبيرة، ولا يملك الجيش الأمريكي سوى الحد الأدنى من التدابير المضادة لها. ولم يؤد الهجوم الإيراني على إسرائيل هذا الشهر إلا إلى تسليط الضوء على هذا التهديد.

وفي جلسات إحاطة سرية وإعدادات مفتوحة، قامت لجنتنا بدراسة التهديد الذي تشكله الطائرات بدون طيار التي تحلق على ارتفاعات عالية والطائرات دون طيار على ارتفاعات منخفضة، وقد اكتشفنا سلسلة من القضايا الأساسية التي تعقد الاستجابة الفعالة لها.

وتكمن المشكلة في أن أمتنا تفتقر إلى القدرة الكافية على اكتشاف الطائرات دون طيار. وما زلنا نعتمد على رادارات الإنذار المبكر التي خدمتنا بشكل جيد خلال الحرب الباردة. ولكنهم اليوم غير قادرين على اكتشاف وتحديد وتتبع الطائرات الصغيرة على ارتفاعات عالية ومنخفضة. داخل الولايات المتحدة، بالكاد يمكننا تتبع أي شيء آخر غير الطائرات التجارية. ولا تمتلك أي من قواعدنا العسكرية المحلية أجهزة استشعار للتعرف على الطائرات الصغيرة دون طيار.

أما المشكلة الثانية فهي تغلغل البيروقراطية في أوساط الوكالات الأمريكية، مما يربك عملية الاستجابة للأزمات. ويقضي المسؤولون الحكوميون أياما في مناقشة من يمكنه اتخاذ الإجراء عندما يتم تحديد الطائرة دون طيار بدلا من التعامل مع الخطر.

يجب على الولايات المتحدة أن تطلق عملية إصلاح واسعة النطاق لقدراتها على الكشف وتبسيط قدرتها على الاستجابة بمجرد تحديد التهديد. وتتمثل الخطوة الثالثة في تعزيز قدراتنا الدفاعية بشكل كبير ضد الطائرات بدون طيار في قواعدنا العسكرية في الخارج، والتي تفتقر جميعها تقريبًا إلى القدرات المضادة للطائرات دون طيار.

ونعمل مع المسؤولين العسكريين في الكونغرس لتزويد أعضاء الخدمة بأساليب الكشف والسلطات القانونية وأدوات مكافحة الطائرات دون طيار التي يحتاجون إليها للتعامل مع الحجم الفريد وحجم الطائرات الصغيرة دون طيار.

ورغم أن الإصدارات الأخيرة من قانون تفويض الدفاع الوطني تضمنت مراجعات للبروتوكولات وإصلاحات مختلفة وشراء أدوات جديدة لمكافحة الطائرات دون طيار، ولكن لم تنجح أي استراتيجيات حتى الآن في حل هذه المشكلة بطريقة شاملة ومستدامة.

نحن بحاجة إلى خطة رئيسية تشمل جميع الوكالات. وكما أثبت الهجوم الإيراني على إسرائيل، يرى خصومنا أن الطائرات دون طيار هي حل مميت وغير مكلف لاختراق الدفاعات الجوية الأكثر تطوراً. ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن التحدي يقتصر على سماء العراق وإسرائيل؛ إذ يمكن أن يهدد الولايات المتحدة، وبسرعة. وهذا يعني أن صناع القرار في الولايات المتحدة ليس لديهم الوقت الكافي لوضع مخطط أفضل للدفاعات ضد الطائرات دون طيار.

وفي هذه الأثناء يقوم أعداؤنا بتحديث طائراتهم دون طيار، في حين تظل معداتنا المضادة للطائرات دون طيار غير فعالة. وقد يكون لهذا قريبًا آثار مميتة في ساحة المعركة، أو حين يكون الخطر أقرب إلى الوطن.

المصدر: واشنطن بوست

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