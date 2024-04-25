كتب أندريه ياشلافسكي عما جاء في مقابلة "موسكوفسكي كومسوموليتس" مع مستشار وزير الداخلية الروسية، المدير السابق للمكتب المركزي الروسي للإنتربول فلاديمير أوفتشينسكي:

إيران وإسرائيل تبادلتا الضربات. فما هي الخطوة التالية؟

للأسف، المتوقع حدوث مذبحة عامة في المنطقة.

إيران حذرت من أنها لن تهاجم إلا إذا تعرضت لضربات إسرائيلية جديدة؟

ومع ذلك، ردت إسرائيل في 19 أبريل، وألحقت أضرارًا طفيفة أيضًا بإيران. لكن هذا لا يغير جوهر ما يحدث. يجري خلق وهم بأنهم لا يقاتلون "مثل البالغين"، بل يلعبون "ألعاب الحرب" فحسب. ربما لا يريدون حربا حقيقية. لكن القليل يعتمد عليهم. وهنا فارق بسيط. فقد حدث تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل خلال نقاش الكونغرس حول الدعم الأميركي لإسرائيل.

وبشكل عام، استعرض الكونغرس دعمه لمشاريع الدفاع الأميركية الإسرائيلية المشتركة.

ومن ناحية أخرى، لو كانت "الدولة العميقة" الأمريكية تريد حقا مساعدة إسرائيل كثيرا، لكانت قد ساعدتها منذ زمن طويل.

لا تريد؟

على ما يبدو، ليس كثيرا. لا حاجة إلى خداع النفس بشأن اللوبي اليهودي العالمي. فالأميركيون ليسوا في حاجة على الإطلاق إلى وجود دول "متقدمة" تكنولوجيًا على الهوامش، لا إسرائيل ولا إيران. دعوهم يقاتلون بعضهم بعضا ويدمرون بعضهم بعضا. بالمناسبة، هذا هو أصل الكراهية تجاه الاتحاد السوفييتي، ثم تجاه روسيا، ثم تجاه الصين. ومرة أخرى أقول إن هذا هو السبب وراء تدمير اقتصاد أوروبا؛ وعندما يأتي دور اليابان، فسوف يوجد العذر. أميركا وحدها يجب أن تكون دولة متقدمة.

ولكنهم يساعدون إسرائيل في الواقع؟

ببساطة إيران أقوى، لذلك يجب مساعدة إسرائيل قليلاً حتى تتمكن من الصمود وإلحاق أكبر قدر من الضرر بالفرس. لا أكثر من ذلك.

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