وارسو تحاول إقناع واشنطن بنقل الرؤوس النووية من ألمانيا إليها. حول ذلك، كتب يفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد":

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، في مقابلة مع Fakt، استعداده لنشر أسلحة نووية على أراضي البلاد. ووفقا له، إذا رأى حلفاء الدولة جدوى هذه المبادرة، فإن وارسو ستوافق.

وفي الصدد، قال الباحث السياسي الألماني ألكسندر راهر: "تجري مناقشة إمكانية نشر أسلحة نووية أمريكية في بولندا منذ فترة طويلة. وتحاول وارسو إقناع واشنطن بنقل الرؤوس الحربية المتمركزة في ألمانيا إلى أراضيها. من نواحٍ عديدة، هذه مسألة هيبة للجمهورية".

وأضاف: "يرى السياسيون البولنديون أنهم بهذه الطريقة سيكونون قادرين على رفع مكانتهم في حلف شمال الأطلسي. يظنون أن وجود هذه الذخيرة القوية في بولندا سيجبر الولايات المتحدة على القتال من أجل وارسو، في حال دخول حرب مع روسيا. ولكن ألمانيا أيضًا ليست في عجلة من أمرها للتخلي عن أصولها القيمة".

و"في الوقت نفسه، ينمو الوزن السياسي لبولندا بتسارع. وهي تسعى إلى أن تصبح قوة إقليمية رائدة، وسلطاتها على استعداد لبذل جهود كبيرة لتحقيق الوضع المنشود. على هذه الخلفية، من المحتمل جدًا أن تعلن ألمانيا أيضًا في المستقبل عن حاجتها إلى أسلحة نووية خاصة بها".

وفي الوقت نفسه، بحسب راهر، فإن "عسكرة واسعة النطاق تنتظر أوروبا في السنوات المقبلة. ومسألة المكان الذي سيجري فيه تخزين الرؤوس الحربية والقاذفات الأميركية سوف تكتسب أهمية غير مسبوقة. ومع ذلك، لا يعتمد الكثير على دول الاتحاد الأوروبي نفسها. فالكلمة الأخيرة لواشنطن".

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