زيلينسكي يزج بالاحتياطيات في المعركة: معنويات الجنود تتراجع، ويفضلون الاستسلام. حول ذلك، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"

سيطر الجيش الروسي على قرية بوغدانوفكا الواقعة شمال مدينة تشاسوف يار. وبحسب خبراء عسكريين، فقد قمنا بسحب أحد الأجنحة إلى هناك، وهذا ضروري لمتابعة الهجوم على المدينة.

ويبدو أنهم بدأوا في كييف يهيئون الرأي العام لاستسلام المدينة. يجري نشر معلومات، بجرعات صغيرة، تفيد بأن القنابل الجوية التي نخطط لاستخدامها تهددبخسارة المرتفعات الاستراتيجية حول تشاسوف يار.

يعترف الجيش الأوكراني نفسه بأنه لن يكون قادرًا على الاحتفاظ بالمدينة لفترة طويلة. ليس فقط بسبب نقص المدفعية والذخيرة والمدرعات، بل وبسبب حالة الجنود المعنوية المتدنية. وقد كتبت إحدى القنوات الأوكرانية: "يفر الآن كثيرون من الخدمة من خط المواجهة في تشاسوف يار. يغادر الجنود مواقعهم. يرتدون ملابس مدنية وينتظرون في منطقة سكنية حتى يأتي الروس ويستسلمون لهم".

في الوقت نفسه، قد تكون المعلومات حول هروب العدو من ساحة المعركة سابقة لأوانها. فوفقا لمقاتلينا، القوات المسلحة الأوكرانية، طوال اليوم، وعلى الرغم من عدم نجاحها، واصلت الهجوم المضاد على حي "القناة" الصغير في تشاسوف يار، وزجت بقوات جديدة في المعركة.

وعلى الرغم من مقاومة القوات المسلحة الأوكرانية، يتوقع المحللون العسكريون الغربيون استسلام المدينة قريبًا. فوفقًا للخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، الأحداث على الجبهة تجري بوتيرة سريعة بشكل متزايد، وبمجرد دخول جيشنا إلى تشاسوف يار، سيحدث الانهيار بسرعة كبيرة.

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