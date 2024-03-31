هل تُقْدم مجموعة السبع على خفض جديد لسقف سعر النفط الروسي؟

تناقش مجموعة السبع خفض سقف سعر النفط الروسي للضغط على موسكو. حول ذلك، كتب ايليا أبراموف، في "فزغلياد":

أصبح من المعروف أن مجموعة السبع (G7) تناقش إمكانية خفض سقف أسعار النفط الروسي، حسبما ذكرت وكالة تاس. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون موارد الطاقة جيفري بيات، للصحفيين الأجانب.

وفي الصدد، قال الخبير في الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية والصندوق الوطني لأمن الطاقة، إيغور يوشكوف: "يحتاج الغرب إلى عقوبات جديدة ضد روسيا. تريد الولايات المتحدة وحلفاؤها أن يظهروا أنهم يواصلون الضغط على بلدنا. لذلك، فإن أسباب المناقشات حول خفض السقف السعري للنفط الروسي تكمن في وسائل الإعلام".

"في الواقع، لا يوجد أي فرق عمليًا فيما يتعلق بالسقف. فإننا جميعا نرى أن الأمر لا يسير كما يريد الغرب. مع أنه، في الوقت نفسه، يخلق بعض الصعوبات بالنسبة إلينا. ولكن حتى الخسائر البسيطة التي نتكبدها مقبولة بالنسبة إلى الولايات المتحدة، لذلك لم يتم إلغاء سقف السعر بعد".

و "من المهم لمجموعة السبع أن تسير على خيط رفيع للغاية. فالدول المجموعة مستوردة، ومن المهم بالنسبة لها ألا تحد روسيا من صادرات النفط، وإلا سترتفع الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، من وجهة نظر رمزية، فإن التخفيض الأكبر يحمل أيضًا مخاطرة. فعندما يجري بيع الوقود بسعر أعلى من السقف بمقدار 10 دولارات شيء،، وشيء آخر تمامًا عندما يرتفع 30 دولارًا".

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