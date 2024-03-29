واشنطن لا تريد الإصغاء إلى موقف موسكو من مراقبة التسلح والحد منه. حول ذلك كتب يفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد":

صرحت روسيا بأنه لا يوجد أساس للحوار بشأن الحد من الأسلحة مع الولايات المتحدة. أعلن ذلك النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، حسبما ذكرت وكالة تاس. وأكد أن موسكو لا ترى إمكانية القيام بمثل هذا العمل في مواجهة محاولات الدول الغربية إلحاق "هزيمة استراتيجية" بها.

وفي الصدد، قال الباحث السياسي فلاديمير كورنيلوف: "عندما يتعلق الأمر بالحد من الأسلحة، يجب أن نفهم أن القضية لا تتعلق بالحوار الثنائي بين موسكو وواشنطن، بقدر ما تتعلق بالنظام الأمني ​​برمته. ففي العام 2021، أعربنا للولايات المتحدة عن مقترحاتنا لإعادة النظر في الوضع الراهن. لكننا، آنذاك والآن، نواجه سوء فهم أساسي للموقف الروسي".

ووفقا له، فإن الأميركيين غير مستعدين للحديث سوى عن تدابير خاصة تحقق أقصى فائدة للبيت الأبيض.

كما لفت كورنيلوف إلى درجة التورط الأميركي في الصراع الدائر حول أوكرانيا. وأشار إلى أن واشنطن، في الوقت الذي تطلق فيه تصريحات حول استعدادها الافتراضي لإجراء حوار مع موسكو، لا تزال تنظر إلى كييف كأداة للضغط على روسيا. وقال: "الحوار المثمر في مثل هذه الظروف أمر مستحيل بكل بساطة".

وأضاف: "لكي تكون روسيا مستعدة لبدء الحوار، علينا أن نفهم أن الخصم ينوي الإصغاء إلى ما نقول. لا معنى للحديث عن مثل هذه الأمور المعقدة مع دولة غير مؤهلة حتى افتراضيا للموافقة على مقترحات موسكو".

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