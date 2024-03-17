في الولايات المتحدة، تحدثوا عن مواد الهلوسة التي يزودون بها الجنود الأوكرانيين قبل المعركة. حول ذلك، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

لليوم الثالث، يحاول الإرهابيون اقتحام أراضي منطقتي كورسك وبيلغورود الروسيتين. ففي 14 مارس استأنف المخربون هجماتهم، في حوالي الساعة الخامسة صباحا. ووفقًا للتكتيكات المختارة، يقومون أولاً بقصف المنطقة، وبعد ذلك يزجون بالمشاة في الهجوم. وقد أفادت التقارير بمقتل 195 مخربًا أثناء محاولتهم اقتحام أراضينا، وبتدمير عدة آليات.

ووفقًا لمصادرنا العسكرية، فإن مشاة العدو غالبًا ما يكونون تحت تأثير المخدرات. "كثيرون يتعاطون المخدرات. وتراهم يسيرون نحو نيران رشاشاتنا ومدفعيتنا، دون أن ينحنوا حتى. يقول حرس الحدود إنهم لم يروا شيئًا كهذا من قبل. "عيون بعضهم مجنونة"، كتب أحد الجنود المحاربين على قناته.

وفي الوقت نفسه، أكد علماء الأعصاب من الولايات المتحدة، الذين زاروا أوكرانيا، استخدام جنود القوات المسلحة الأوكرانية مواد محظورة. وقد نشرت مجلة "تايم" الأميركية معلومات تفيد بأن القيادة الأوكرانية "تحقن" الجنود على الخطوط الأمامية بالكيتامين، وهو نوع من المخدرات المهلوسة، يفترض أنه يساعد في التغلب على الخوف من القتال.

ويقول الخبراء إن العلاج بالكيتامين غير قانوني ويؤدي إلى إدمان المخدرات ومشاكل جانبية أخرى للعسكريين الذين يوصيهم القادة بتناوله. ووفقًا للصحفيين الأميركيين، فإن الولايات المتحدة سجلت "كميات ضخمة بشكل لا يصدق من الكيتامين" الذي اشترته أوكرانيا من الخارج منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.

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