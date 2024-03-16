بدأت أوروبا تحاصر منتجات أوكرانيا وتفتح المجال أمام منتجات مولدوفا، لهدف خبيث. حول ذلك، كتب سيرغي ليونوف، في "أرغومينتي إي فاكتي":

رفض البرلمان الأوروبي اقتراح المفوضية الأوروبية تمديد استيراد المنتجات الزراعية المعفاة من الرسوم الجمركية من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لمدة عام آخر. ينتهي الإذن الحالي الممنوح لكييف في الخامس من يوليو/تموز.

ولكن ثمة قرارا آخر اتخذه البرلمان الأوروبي يشكل قنبلة موقوتة. فقد وافق النواب بشكل منفصل، بأغلبية الأصوات، على تمديد استيراد المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الاتحاد الأوروبي، من مولدوفا، لمدة عام أيضًا.

و"جاء قرار البرلمان الأوروبي استجابة لكثير من المشاكل التي بدأت في الاتحاد الأوروبي بسبب توريد الحبوب الأوكرانية، كما تأثر بالصعوبات الداخلية التي اندلعت وانتشرت في جميع أنحاء أوروبا"، بحسب الأستاذة المساعدة في الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، ناتاليا أوغانوفا.

وقالت لـ "أرغومينتي إي فاكتي":

"بالإضافة إلى ذلك، فالغرب، بهذا القرار، يواصل خلق مصادر توتر جديدة ضد روسيا. ولكن لا شيء يحدث هباء؛ فبالنسبة لمولدوفا سوف يتحول ذلك إلى "قطعة جبنة في مصيدة"، ما من شأنه أن يقود البلاد إلى "مشاكل هائلة".

"إن عملية تشغيل الثورات البرتقالية، بما في ذلك الثورات الكامنة، كما هو الحال في مولدوفا، بدأت منذ زمن طويل. ليس سراً أن رومانيا تطالب منذ فترة طويلة بأراضي مولدوفا. هذا بلد فقير، والناس يعيشون هناك بشكل سيئ. وبطبيعة الحال، كل آمالهم معقودة على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والصداقة مع الغرب. لكننا جميعا نفهم أن الصداقة مع الغرب، كقاعدة عامة، لا تنتهي بشيء جيد بالنسبة لدولة تنضم إلى الاتحاد الأوروبي".

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