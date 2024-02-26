أسئلة صعبة تواجهها أوروبا 

بعد مضي عامين على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، على أوروبا أن تسأل نفسها عدة أسئلة ومنها كيف قد تنتهي الحرب الأوكرانية العام القادم؟ لوك ماكغي - CNN

يمكن القول إن الأمر الأكثر أهمية بين هذه الأسئلة الصعبة هو: إلى متى تستطيع أوروبا أن تحافظ على الدعم المالي المستنزف لأوكرانيا؟

وصلت الحرب حاليا إلى طريق مسدود؛ حيث اضطرت أوكرانيا الأسبوع الماضي إلى الانسحاب من بلدة أفدييفكا الرئيسية بعد أشهر من القتال العنيف، مما يمثل أسوأ هزيمة لها منذ سقوط باخموت في مايو.

إن الأموال التي تحتاجها الولايات المتحدة بشدة عالقة، بعد أن أقرها مجلس الشيوخ، بانتظار موافقة مجلس النواب. لقد بدأت الوحدة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي في التآكل، مع تعطيل كل القرارات الكبرى تقريباً والتهديد باستخدام حق النقض.

أنفق الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه الإقليميون، منذ بداية الأزمة، أكثر من 100 مليار دولار لتمويل جهود الدفاع في أوكرانيا، وفقًا لمتتبع دعم أوكرانيا التابع لمعهد كيل. ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي مؤخرا على حزمة بقيمة 54 مليار دولار لأوكرانيا من الآن وحتى عام 2027. كما تعهدت المملكة المتحدة، التي يمكن القول إنها اللاعب الأمني الرئيسي في المنطقة، بأكثر من 15 مليار دولار لأوكرانيا منذ عام 2022.

إن دعم الغرب المدوي لأوكرانيا منذ عام 2022 فاجأ الكثيرين في العالم الدبلوماسي، وكلما طال أمد الحرب، زاد الإرهاق. ومع عدم وجود نهاية للصراع في الأفق، والتنافس على الاهتمام السياسي في الشرق الأوسط ، فضلا عن المخاوف المحلية الناجمة عن أزمات تكاليف المعيشة الناجمة عن التضخم في جميع أنحاء العالم، قد يصبح إنفاق مبالغ ضخمة على أوكرانيا أكثر صعوبة من الناحية السياسية للحكومات الأوروبية.

وسيصبح الضغط السياسي على الإنفاق أكثر وضوحا مع إجراء الانتخابات البرلمانية الأوروبية في يونيو، فضلا عن الانتخابات الوطنية في العديد من البلدان بما في ذلك المملكة المتحدة؛ الحليف الرئيسي لأوكرانيا. ويضاف إلى هذه الصعوبات احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في العام المقبل.

ولم يوضح ترامب بوضوح سياسته تجاه أوكرانيا، باستثناء تصريحه بأنه قادر على إنهاء الحرب في غضون 24 ساعة. وخطابه المناهض لحلف شمال الأطلسي، وازدراؤه العام للمؤسسات الأوروبية، وإعجابه الغريب ببوتين، معروف جيدا. ومن الممكن أن يقرر ترامب أن أمريكا أنفقت ما يكفي.

وهذا احتمال مثير للقلق بالنسبة للمسؤولين الأوروبيين الذين يعتقدون بالفعل أن بوتين يتريث ويحاول انتظار الغرب. وهنا تصبح الأشهر الاثني عشر المقبلة حاسمة بالنسبة لحلفاء أوكرانيا الأوروبيين. ومن الواضح أنه من مصلحة أوروبا ألا ينتصر بوتن في هذه الحرب. ولذلك، فمن الأهمية بمكان أن يتقبل الأوروبيون كل ما يجري في أمريكا، وأن يستمروا في الإنفاق، مهما بدا ذلك صعبا.

لكن هل تستطيع أوروبا الاستمرار في تمويل أوكرانيا إذا سحبت الولايات المتحدة دعمها المالي؟

يرى معظم المسؤولين أن هذا ممكن لكنه صعب. وقال أحد مسؤولي الناتو لشبكة CNN: إن الاتحاد الأوروبي ماهر في جمع الأموال، وأضاف: ينبغي على بروكسل أن تبدأ في النظر في استخدام الأموال المقيدة في الأصول الروسية المجمدة للمساعدة في تمويل أوكرانيا، رغم أنه لا يمكن استخدام هذه الأموال بشكل قانوني لشراء أسلحة.

والقضية الشائكة هي ما إذا كانت أوروبا قادرة على تزويد كييف بالأسلحة التي تحتاجها لكسب الحرب دون دعم أميركي. والجواب هو "لا". فأوروبا ببساطة لا تتمتع بالثقل التصنيعي في الوقت الحالي اللازم لخدمة أوكرانيا بشكل مستقل على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة. ومع ذلك فإن الدبلوماسيين الغربيين متفائلون بأن تسليح أوكرانيا يتناسب تمامًا مع التوجه الأوروبي لتخفيض اعتماده على أمريكا.

ويتفق معظم الأوروبيين على أن أوروبا تحتاج إلى شراء المزيد من الأسلحة وانتهاج سياسة أمنية لا تعتمد على الولايات المتحدة. وفي جميع الأحوال، يعتقد معظم المسؤولين الغربيين أنه إذا تمكنت أوروبا من قضاء العام المقبل من جعل نفسها قادرة على القتال، فسيكون من الأسهل إبقاء الرئيس المستقبلي ترامب إلى جانبها.

المصدر: CNN

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