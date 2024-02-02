هل واشنطن جادة في الانسحاب من العراق؟

مع مطالبة الولايات المتحدة بالانسحاب من العراق واحتدام الأوضاع في المنطقة، هل يمكن أن ينتهي الوجود العسكري الأمريكي في العراق أخيرًا؟ عدنان نصار – ناشيونال إنترست

لقد ورد الكثير حول ما تهدف الولايات المتحدة إلى القيام به في تصادم المصالح الأخير بينها وبين العراق. ووصلت شعبية واشنطن في المنطقة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مع استمرارها في تقديم الدعم العسكري لإسرائيل في حربها ضد حماس في قطاع غزة، مما أثار غضب معظم أنحاء العالم.

كثف حزب الله اللبناني هجماته العسكرية على إسرائيل دعما لحماس. وتقوم الجماعات المتحالفة مع الميليشيات الفلسطينية المتمركزة في غزة بإطلاق النار على أهداف عسكرية أمريكية، بما في ذلك غارة جوية بطائرة دون طيار في الأردن مؤخرًا أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة أكثر من أربعين.

أصدرت القيادة المركزية الأمريكية بيانا صحفيا أكدت فيه الهجوم وخسارة جنود أمريكيين على القاعدة العسكرية الأمريكية “البرج 22” الواقعة شمالي الأردن. كانت هذه الضربة بمثابة الضربة القاضية الأولى التي تتعرض لها أمريكا منذ بدء الحرب بين حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر. فقد وقع أكثر من 150 هجومًا على مواقع متمركزة في الولايات المتحدة تمتد من العراق وسوريا والآن الأردن. ونعى الرئيس جو بايدن علنًا فقدان الجنود الثلاثة، وأخبر الشعب الأمريكي أن الحكومة ملتزمة بمحاربة الإرهاب، بينما أعلن: "سنحاسب جميع المسؤولين في الوقت وبالطريقة التي نختارها".

نشر السيناتور جون كورنين (جمهوري من ولاية تكساس) على موقع X "استهدف طهران" ردًا على الهجوم. تأتي هذه التصريحات من معارضة يمينية متشددة جريئة ترغب في "إظهار القوة" بينما لا تكون في وضع يسمح لها بضغط الزناد.

لا شك أن بايدن جاد في الرد عسكريا ضد المسلحين المدعومين من إيران، وليس لديه خيار سوى أن يكون جادا. إنه عام الانتخابات، والسياسة الخارجية في الشرق الأوسط يمكن أن تكون نقطة ضعفه. ومن المؤكد أن واشنطن ستستخدم القوة العسكرية، لكنها أكدت مجددا أنها لا تريد حربا واسعة النطاق مع إيران. وقبل الهجمات في الأردن، شنّ الجيش الأمريكي غارات جوية على حلفاء إيران في غرب العراق في 23 يناير.

دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى "خروج سريع ومنظم من خلال التفاوض" لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من البلاد. ووفقا للسوداني، فإن وجود القوات المتبقية البالغ عددها 2500 جندي يمثل مشكلة أكثر مما يستحق. وهو يخشى أن يؤدي استمرار وجودهم في العراق إلى زعزعة الاستقرار، بسبب الدعم الأمريكي للحصار العسكري الإسرائيلي على غزة.

لكن من غير المعقول أن نقول إن واشنطن ستنسحب في هذا الوقت بعد أن تعرضت قواتها لإطلاق نار وتكبدت خسائر بشرية، خاصة في سياق الحرب في غزة. وقد تشعر إسرائيل والشركاء الأمريكيون الآخرون بأنهم أكثر عرضة للخطر. ويمكن لقادة طهران استغلال الانسحاب الأميركي للحصول على صورة أقوى أمام أتباعهم. وعلى أية حال، فإن هدف إيران على المدى الطويل هو طرد الولايات المتحدة من المنطقة.

قال الباحث والأستاذ في شؤون الشرق الأوسط جوشوا لانديس من جامعة أوكلاهوما: إن إدارة بايدن ستحاول البقاء في العراق مع إجراء تعديلات طفيفة على اتفاقها مع الحكومة. لن يرغب بايدن في الانسحاب، وبالتأكيد ليس قبل الانتخابات في نوفمبر.

أما وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون فقال: "ستواصل الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائنا وشركائنا الدوليين، بما في ذلك المملكة المتحدة، استخدام جميع الأدوات المتاحة لوقف التهديد الأيراني، خاصة على الأراضي الأمريكية".

في النهاية من غير المحتمل أن تكبح العقوبات الإضافية سلوك إيران. ولن تكون العقوبات سوى أداة للإزعاج. وبكل الأحوال ستكون النتائج أكثر وضوحًا حين يتحرك بايدن إما لإبقاء القوات الأمريكية أو سحبها أو تقليص حجمها من العراق وفي أي مكان آخر في الشرق الأوسط. أما طهران فستراقب وترى ما إذا كان الوقت في صالحها.

المصدر: ناشيونال إنترست

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