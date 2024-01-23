الديمقراطيون يسحقون "الديمقراطية" في الظلام

تقمع وسائل الإعلام المؤيدة لبايدن جميع المعارضين الأساسيين لبايدن ولا تمنحهم أي وقت للبث. وبايدن هو المرشح الوحيد على قوائم الديمقراطيين. تيم غراهام – فوكس نيوز

أجرى جوناثان كارل يوم الأحد الماضي لقاء مع حاكم إلينوي، جيه بي بريتزكر، على برنامج "هذا الأسبوع" على قناة ABC. ونقل كارل أخبار الاستطلاعات السيئة حول نسبة تأييد بايدن، مشيرا إلى أن نسبة تأييد بايدن بلغت 33%، وهذا منخفض تاريخيا. وأضاف كارل أن 31% فقط يوافقون على تعامل بايدن مع الاقتصاد.

وحين سأل كارل ضيفه: كيف يمكن أن يغير بايدن ذلك؟ حاول بريتزكر أن يبرز بعض الجوانب الإيجابية، لكن كارل عاجله بنسبة سيئة أخرى قائلا: يعتقد 28% فقط أن بايدن يتمتع بالحدة العقلية اللازمة للعمل بفعالية لفترة ولاية أخرى. فكيف يتعامل مع تلك المخاوف الحقيقية لدى الناخبين؟

لكن الأهم من إجابة بريتزكرهوالإجابة على سؤال آخر وهو: لماذا لا توجد معارضة كبيرة لبايدن؟ لنبدأ بهذه الحقيقة القبيحة: لا ترغب وسائل الإعلام المؤيدة لبايدن في منح المعارضين أي وقت للبث. ثم هناك الولايات الفردية التي تمنع معارضي بايدن من التصويت.

أشار موقع ABCnews.com في ديسمبر إلى بعض التصرفات الغريبة. وفي أواخر نوفمبر قدم الديمقراطيون في فلوريدا "بهدوء" قائمة المرشحين إلى وزير خارجيتهم، ولم يكن هناك سوى بايدن على القائمة. ومن المتوقع أن تتسبب هذه الخطوة بإلغاء الانتخابات التمهيدية.

لقد عقد الجمهوريون خمس مناظرات، بينما لم يعقد الديمقراطيون أية مناظرة، حتى لو أظهرت استطلاعات الرأي أن الناخبين يرغبون في رؤية بايدن (ليروا مدى نشاطه).

دقت حملات النائب دين فيليبس، الديمقراطي عن مينيسوتا، وماريان ويليامسون، وسينك أويغور، ناقوس الخطر بشأن هذا القرار الاستبدادي وغير الدستوري. لكنك لن تعرف ذلك من خلال شاشة التلفاز. لاشيء مات في الظلام! لا يمكنك إثبات أنه كان بايدن.

اشتكى فيليبس"كيف يمكن للديمقراطيين أن يقولوا إننا نناضل من أجل الديمقراطية، ومع ذلك يخفونني من بطاقة الاقتراع في فلوريدا ونورث كارولينا؟ وكيف تقول إنك تؤيد حرية التعبير وتحمي الحرية والديمقراطية؟"

ستكون هذه أسئلة رائعة للصحفيين. لكن الأشخاص الذين يروجون لأنفسهم على أنهم حراس الديمقراطية هم الذين يسحقونها.

المصدر: فوكس نيوز

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