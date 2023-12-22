عواقب الصراع في البحر الأحمر على روسيا

الحوثيون يستعدون لحرب شاملة، بعد إعلان واشنطن تشكيل تحالف ضدهم. حول عواقب التصعيد على روسيا، كتبت لينا كورساك، في موسكوفسكي كومسوموليتس":

أعلن الحوثيون في اليمن التعبئة العامة. والهدف المُعلن، تدريب مقاتلين لإرسالهم إلى غزة للمشاركة إلى الجانب الفلسطيني في الصراع مع إسرائيل. وفي الوقت نفسه، يواصل الحوثيون مهاجمة السفن التجارية الأجنبية في البحر الأحمر. وعلى هذه الخلفية، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إطلاق عملية حارس الازدهار، ضد الحوثيين. وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، أعلنت بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا مشاركتها في التحالف.

حول ذلك، قال الخبير العسكري رئيس مركز دراسة الصراعات العسكرية والسياسية أندريه كلينتسفيتش: "سيكون الصراع خطيرًا، لأن رهانات كل الأطراف كبيرة. العالم الإسلامي بأكمله يقف في الواقع إلى جانب الحوثيين.

من الجانب الأمريكي، ما يحدث تحد مهم، لأن الأمريكيين يطلقون على أنفسهم اسم القوة المهيمنة، المنوط بها الحفاظ على النظام في العالم. ويتعين على الولايات المتحدة الآن إثبات أنها قادرة على القيام بشيء ما.

من وجهة نظر التكنولوجيا العسكرية، فإن هذا الصراع لن يكون سهلاً بالنسبة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. ومن المرجح أن يحظى جيش الحوثي بدعم سري من إيران وبعض دول الشرق الأوسط الأخرى. وقد يتطور الوضع إلى سيناريو خطير للغاية.

أعتقد بأن الأهم الآن هو أن هذا الصراع سيحول كل موارد الغرب المعلوماتية والمالية والعسكرية إلى هناك. وسينصرف اهتمامهم عن أوكرانيا، وهو ما يمثل ميزة إضافية بالنسبة لنا".

وعلى الرغم من حجم الصراع المتصاعد، بحسب كلينتسفيتش، فإنه لن ينعكس على المواجهة بين إسرائيل وحماس. فـ "إسرائيل، ستواصل حل مشاكلها في قطاع غزة. ومن المستبعد أن تجرؤ على التوقف في منتصف الطريق، بعدما دمر الجيش الإسرائيلي غزة، وعددًا كبيرًا مما فيها من المنشآت الإدارية والثقافية والدينية".

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