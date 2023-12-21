هل يقبل جمهور ترامب أن يتجرع كأس نيكي هيلي المسموم؟

مع ارتفاع شعبية هيلي في استطلاعات الرأي في نيوهامبشاير، هل يغامر ترامب في استثمارهذه النتيجة للحصول على تذكرته لعام 2024؟ جيكوب هيلبرون – ناشيونال إنترست

يقول كيفن مكارثي المتحدث السابق باسم مجلس النواب أن نيكي هيلي ستكون مناسبة لمنصب الرئاسة. ورغم أن ترامب نفسه اعتبر هذا الاحتمال مستبعدا إلا أن حملته أنشأت موقعا على الإنترنت trumpnikki2024.com مع شعار يشبه "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى"، لكن الشعار هذه المرة "اجعل المؤسسة عظيمة مرة أخرى".

لم تعط نيكي هيلي أية إجابات حول فوزها أو فيما إذا كانت ستقبل أن يكون دونالد ترامب نائبا للرئيس. واكتفت بالتعليق أنها ترشحت فقط لتفوز بمنصب الرئاسة وليس لأي سبب آخر. والجدير بالذكر أنها شخصية غير محببة للجمهوريين. فقد حذرتها مجلة The Federalist أن عليها أن تثبت أن أيامها في تبني المغامرات العسكرية قد ولّت. وسبق أن أطلق عليها تاكر كارلسون، المذيع السابق في فوكس نيوز اسم "السم"، رافضا أية فرصة لها لمنصب الرئاسة أو سواه.

أما النائبة مارجوري تايلور، وهي مرشحة محتملة، فأعلنت أن عالم MAGA أي Make America Great Again، سيثور إذا حصلت هيلي على فرصة في إدارة ترامب. ورغم أن هيلي خدمت كسفيرة في الأمم المتحدة في إدارة ترامب إلا أنها من المحافظين الجدد وتجسد كل ما يحتقره أتباع ترامب فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للجمهوريين. إضافة إلى أن هيلي مؤيدة للحرب في أوكرانيا.

والمشكلة أن التنافس الآن هو بين المحافظين الجدد وجناح ترامب الجديد المغامر. وهيلي حققت أداء قويا في نيوهامبشاير وتقدمت على ترامب هناك. فهل سيتم ضم المعركة بين جناحي الحزب الجمهوري؟ وهل سيجد ترامب أنه من المغري التواصل مع هيلي كما فعل رونالد ريغان مع جورج بوش الأب؟.

لكن في النهاية يحذّر المحللون من أن الربط بين ترامب وهيلي قد يكون بمثابة كأس مسموم لمعنويات جمهور ترامب لأن أيا منهم لن يكون مهتما بالتصويت لنيكي هيلي.

المصدر: ناشيونال إنترست

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