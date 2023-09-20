تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل عليموف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول جني فرنسا والولايات المتحدة ثمار الصراع بين أرمينيا وأذربيجان.

وجاء في المقال: جرى تسخين الوضع مرة أخرى في ناغورني قره باغ. فقد أطلقت أذربيجان "عملية لمكافحة الإرهاب" هدفها المعلن هو "نزع سلاح تشكيلات القوات المسلحة الأرمينية وانسحابها من أراضي جمهورية ناغورني قره باغ". وقد سمعت صفارات الإنذار من غارات جوية في ستيباناكيرت.

وفي الصدد، قال المحلل السياسي سيرغي ماركوف: "أعتقد بأن القتال سببه عدم توقيع الرئيس الأرميني نيكول باشينيان على اتفاق السلام، وفي الوقت نفسه دخوله في معركة مع روسيا، وهو إلى حد ما من يدفع إلى هذه الخطوات. يريد باشينيان استغلال القتال وخسارة قره باغ لإلقاء المسؤولية على روسيا عن ذلك وقطع العلاقات معها بشكل كامل. والأدهى من ذلك، أنه يريد الانتقام من الأرمن في قره باغ، الذين لا يحظى بشعبية كبيرة بينهم على الدوام.

في الواقع، هو الذي أثار قرار الهجوم. ومع احتمال كبير، في وقت قصير، أي في غضون أيام قليلة، سينتهي الصراع بسيطرة أذربيجان الكاملة على أراضي قره باغ. سيحطم الجيش الأذربيجاني مقاومة الجيش الأرميني، وهذا يؤكد أيضًا أن باشينيان لم يلتزم بالاتفاق، فقد كان عليه بموجبه سحب جميع التشكيلات العسكرية من هناك.

كيف ينبغي لقوات حفظ السلام الروسية أن تتصرف؟

بل أن لا تتصرف. فليس لديها أي تفويض للمشاركة في الأعمال القتالية، بل يجب عليها ببساطة تسجيل انتهاك وقف إطلاق النار.

ومن المستفيد من هذا الوضع؟

قد يكون هذا الوضع مفيداً للأمريكيين والفرنسيين الذين يرغبون في انتزاع أرمينيا من روسيا. ويساعدهم باشينيان في ذلك.

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