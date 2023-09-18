تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه ريزتشيكوف، في "فزغلياد"، حول الدعوة إلى التفكير بما يجب فعله في حال هزيمة أوكرانيا.

وجاء في المقال:دعا رئيس الوزراء الروماني، مارسيل سيولاكو، في مقابلة مع مجلة دير ستاندرد، الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في الخطوات التي ينبغي القيام بها في حال انتصار روسيا في الصراع في أوكرانيا.

وكان رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، قد قال في نهاية أغسطس، في مقابلة مع المذيع التلفزيوني الأمريكي تاكر كارلسون إن أوكرانيا لن تكون قادرة على هزيمة روسيا.

يختلف موقف رومانيا والمجر عن الموقف الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي رسميًا.

وفي الصدد، قال الأستاذ المساعد في قسم الدراسات الإقليمية والسياسة الخارجية بجامعة العلوم الإنسانية الحكومية الروسية، فاديم تروخاتشيف: "رومانيا جزء فقير من أوروبا، وهي مختلفة تمامًا عن مركز الاتحاد الأوروبي. العديد من الرسائل الأيديولوجية السائدة في أوروبا الغربية أقل شيوعًا بين السياسيين الرومانيين. الرومانيون ليسوا أشخاصًا منغلقين جدًا، على عكس الألمان والفرنسيين والسويديين والتشيك. فهم أكثر واقعية. ومع ذلك، فإن كلمات السياسي الروماني بالكاد تعكس رأي النخب الأخرى في الاتحاد الأوروبي".

ربما يشاركون رأي سيولاكو، بشأن الصراع الأوكراني، إلى حد ما، في بلغاريا وسلوفاكيا واليونان. رئيس الوزراء الروماني ينطلق من اعتبارات عملية، "لأن لرومانيا مصلحة في بوكوفينا وبيسارابيا".

وأشار تروخاتشيف أيضًا إلى أن هناك تغييرات مستمرة في منصب رئيس الوزراء في رومانيا، ففي السنوات الأخيرة أصبح سيولاكو عمليا الرئيس الثالث للحكومة. ومع ذلك، فإن رومانيا جمهورية رئاسية برلمانية، ورئيس الوزراء ليس شخصية طقسية، وبالتالي فـ "تصريحاته تعكس آراء جزء كبير من النخبة المحلية".

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